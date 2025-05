L'embassament més gran de les conques internes frega el 90%

Amb l'estiu climàtic a les portes, l'augment de reserves dels embassaments s'està frenant de manera clara. El sistema Ter-Llobregat se situa per sobre del 82%, però els darrers dies l'increment d'aigua és un dels menors dels darrers mesos. Mentrestant, l'embassament de Susqueda -el més gran de les conques internes- frega el 90%, un fet que no passava des del setembre de 2021. L'Agència Catalana de l'Aigua explica que el règim d'explotació dels dos pantans del Ter és el típic d'una situació ordinària, però aquest increment hauria de permetre que, si hi hagués un darrer episodi de precipitacions important abans de l'estiu, Sau tingués prou capacitat per assumir-lo.

Susqueda, l'embassament més gran

Susqueda forma, juntament amb Sau i el Pasteral, el sistema d'embassaments del Ter. Propietat d'Endesa, té com a funció la producció hidroelèctrica, però sobretot la regulació d'avingudes aigües avall i assegurar les demandes pels diferents usos. En aquest sentit, és un element clau per al transvasament cap a la regió metropolitana de Barcelona, actualment en una fase de reducció.

Més enllà d'això, l'embassament de Susqueda, ubicat en els municipis selvatans de Susqueda, Sant Hilari Sacalm i Osor, destaca per ser el més gran de les conques internes. Concretament, té una capacitat de 233 hm3, una xifra que equival al consum de la ciutat de Barcelona durant dos anys i mig.

De fet, només amb Susqueda se supera el 38% de la capacitat total d'emmagatzemar aigua del sistema Ter-Llobregat. Es tracta d'un conjunt de cinc embassaments que abasteixen uns 6 milions de persones que inclouen tota la regió metropolitana de Barcelona, l'àrea urbana de Girona, el sud de la Costa Brava i part de la Catalunya Central.

Arriba al 90% per primera vegada en quatre anys

L'embassament de Susqueda té actualment unes reserves d'uns 209 hm3, fet que representa més un 89,5%. Aquest nivell no s'hi arribava des del setembre de 2021 i ho fa amb una bona notícia associada: Sau es manté en uns nivells superiors al 60%.

Precisament, en les darreres setmanes s'ha accelerat el transvasament d'aigua de Sau cap a Susqueda. Es tracta, segons l'ACA, d'un funcionament ordinari aprofitant que l'aigua de l'embassament osonenc encara té bona qualitat. El 40% restant de Sau -ara mateix el pantà amb menys reserves- permet tenir un marge per si en les pròximes setmanes hi hagués un episodi de pluja important o un encadenament de tempestes de tarda importants.

Sant Ponç també obre comportes

Mentre el Ter encara té marge per augmentar reserves, el Llobregat fa setmanes que té la Baells tècnicament ple. En el cas del Cardener, per la seva banda, també s'ha aprofitat que Sant Ponç superava el 94% per obrir comportes.

Fonts de l'ACA expliquen que es tracta d'una maniobra de cabals generadors. Consisteix a permetre una sortida notable d'aigua durant unes 24 hores per afavorir les condicions ambientals aigües avall. “En un escenari de normalitat els plans de gestió en planifiquen unes dues a l'any”, apunten des de l'administració hidràulica.

Per tot plegat, les reserves del conjunt del sistema Ter-Llobregat s'estan començant a estabilitzar al voltant del 82%. Caldrà veure si en les setmanes vinents -on la calor serà important- encara augmenten una mica o comencen a anar a la baixa. Des de l'ACA, s'apunta que, en l'escenari poc probable que no plogués ni una gota, hi ha recursos hídrics per al pròxim any i mig.