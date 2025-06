Refugis climàtics a tots els barris de Barcelona: el mapa contra la calor d'estiu

El nombre de refugis climàtics existents a Barcelona -els espais en què qualsevol ciutadà pot entrar a refrescar-se i protegir-se les altes temperatures- torna a créixer. La xifra ja arriba als 400 punts arreu de la ciutat, 46 més que l'any passat. Una evolució que encara és més rellevant si, per exemple, es recorda que fa tres anys n'hi havia uns 200, la meitat dels actuals. A més, per primera vegada, entre mitjans de juny i mitjans de setembre, tots els barris tindran almenys un refugi climàtic.

Aquests espais poden ser biblioteques, o casals, o museus, o fins i tot mercats. Habitualment són zones d'entrada gratuïta -menys les piscines municipals- i tenen un espai on seure i beure aigua, també sense cost. Seguint aquests indicacions, també s'inclouen a la llista de refugis climàtics els parcs i jardins de la ciutat, o els interiors d'illa. Fins i tot els punts de jocs d'aigua que disposen de fonts per fer-se un bany estival, com els que s'acaben d'inaugurar a Glòries, són alguns d'aquests punts de refrigeració.

Els refugis climàtics repartits per la ciutat de Barcelona / Ajuntament

Una altra de les fites que l'Ajuntament posa sobre la taula és que ja hi ha un 99% de la ciutadania que té algun refugi climàtic a menys de 10 minuts caminant des de casa seva. Això entre setmana. En el moment de menys cobertura, els caps de setmana d'agost, això es queda en un 91% de la població. De fet, aquesta ha estat una de les voluntats també del nou recompte de punts de protecció contra la calor, ja que altres anys havia estat font de crítiques. Dels 46 nous equipaments, 17 estaran disponibles entre setmana a l'agost i 21 més ho estaran també en cap de setmana.

Per als més curiosos, però, també existeix l'estadística de quants refugis climàtics hi ha a menys de cinc minuts a peu de cadascuna de les llars de Barcelona. Amb aquests paràmetres, un 74% dels veïns de la ciutat tenen un espai on refrigerar-se, entre setmana, al juny i juliol. En canvi, només la meitat de la població (48%) tindrà un refugi climàtic a menys de cinc minuts caminant de casa els caps de setmana d'agost.

Noves biblioteques a l'agost (i també espais privats)

La primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, també ha volgut posar èmfasi en què l'anàlisi municipal té identificats els 33 barris amb més població vulnerable davant la calor i ha assegurat que s'ha fet "un esforç important per créixer" en aquestes zones, pel que fa als refugis climàtics. A més, també ha exposat la incorporació a la llista d'equipaments privats -com centres comercials o espais de culte- que se sumen voluntàriament a la xarxa municipal contra la calor per reforçar les opcions de la ciutadania.

El Pla de Barris, a més, també contempla la novetat de cinc biblioteques més entre els equipaments que obriran aquest agost. Això, que es vol ampliar els pròxims anys, de moment es notarà en els casos de la Biblioteca de Sant Pau, la Francesca Bonnemaison, la de Roquetes, la de la Zona Nord i la de la Trinitat Vella.