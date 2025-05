Noves fonts a Barcelona perquè nens (i adults) es banyin a ple estiu

Caminar per la ciutat, entrar a un parc o una plaça, treure's la samarreta -o deixar-se-la posada- i remullar-se en ple espai públic. Aquesta seqüència ja fa temps que és una possibilitat lluny de la platja, a Barcelona. A la capital catalana fins ara hi havia quatre punts en què una mena de fonts permetien fer-se un bany ràpid durant l'estiu, i durant unes hores concretes. Ara, la xarxa "d'espais amb jocs d'aigua" -com els anomena l'Ajuntament- s'amplia fins als vuit emplaçaments: s'estrena aquesta possibilitat al parc de les Glòries, a la plaça del Maresme, als Jardins de Sant Joan de Déu de l'Illa Diagonal i a la Casa de l'Aigua de Trinitat Vella.

La idea és que les utilitzin els nens, ja que estan ubicades a zones de joc i esbarjo infantil. Tanmateix, si algun adult les vol utilitzar, també es permetrà aquesta possibilitat. No hi haurà cap vigilància concreta i fins i tot en alguns casos la participació de la mare o el pare pot afavorir que la canalla faci ús de les fonts refrescants, puntualitzen des del consistori. El que sí que hi haurà serà la figura dels informadors, uns treballadors municipals que explicaran el fons de la proposta i el funcionament del mecanisme els primers dies.

La intenció és que els jocs d'aigua serveixin per sumar recursos per combatre "les temperatures altes" els mesos de més calor a Barcelona. En un context d'emergència climàtica, la iniciativa forma part del Pla Clima de l'Ajuntament. A banda, però, també es busca evitar que es faci ús de les fonts ornamentals, que no estan pensades perquè la gent s'hi banyi, remarquen des del govern municipal.

Horari intermitent dels jocs d'aigua durant el dia

La proposta de l'aigua per remullar-se, però, no estarà disponible durant totes les hores del dia. Té un horari concret. Funcionarà entre les 10h del matí i les 13h del migdia, i entre les 17h de la tarda i les 20h del vespre. Les hores entremig, quan el sol colpeja amb més força, es consideren especialment perilloses pel que fa a l'estada a l'espai públic i es recomana que la població -i especialment els nens- estiguin a espais coberts i, si pot ser, climatitzats. Amb aquesta decisió es vol restar un incentiu perquè la canalla vagi al parc o la plaça durant les hores de més impacte del sol.

Una de les característiques del funcionament de les fonts-dutxa instal·lades a punts com el nou parc de les Glòries és que n'hi ha diverses en un mateix espai i s'activen amb un sol botó, que engega un circuit que fa sortir aigua dels diferents dispositius, l'un rere l'altre, o en alguns casos simultàniament entre dues de les peces. Sigui com sigui, fins que no es completi el cicle de l'aigua del circuit, el botó quedarà sense efecte. Cal esperar que finalitzi tot plegat per tornar-lo a prémer.

Més espais de jocs d'aigua promesos a Barcelona

Sigui com sigui, el pla dels espais de joc d'aigua ja fa temps que s'havia posat sobre la taula i, de fet, encara falten algunes de les zones promeses durant el mandat anterior. L'any 2022, amb comuns al capdavant del consistori i els socialistes com a socis, es va prometre que en dos anys hi hauria 13 punts d'on brollaria l'aigua en temporada estival per banyar-se. Actualment hi ha els quatre presentats aquest dimecres, juntament amb els que ja estaven actius a Canyelles, el Parc de les Rieres d'Horta, el Bon Pastor i el Canòdrom de la Meridiana. Ara, la primera tinent d'alcaldia, Laia Bonet, assegura que s'anirà a més i contempla una obertura pròximament al barri del Raval, a Ciutat Vella, però sense concretar calendari. Per complir les previsions del 2022, però, encara caldria presentar un mínim de quatre emplaçaments més.