El veïnat de Gràcia treballa a contrarellotge per enllestir els guarnits dels carrers

El veïnat del barri de Gràcia de Barcelona ha accelerat els treballs per enllestir els guarnits dels carrers de cara a la seva festa major, que començarà el pròxim 15 d'agost. Les comissions treballen a contrarellotge per acabar unes decoracions que els han portat, en alguns casos, més d'un any de feina. En aquesta edició, hi haurà 23 carrers guarnits, els premis de les quals es lliuraran el dia 19 d'agost.
Les queixes del nou veïnat del barri
López ha explicat que els veïns de Gràcia acostumen a sortir a preparar els guarnits dels carrers a principis de juliol, tot i que només tenen la llicència per ocupar l'espai públic els dos últims caps de setmana del mes. Fins ara, mai havien tingut cap problema, però aquest any la Guàrdia Urbana els va venir a avisar després que un grup de veïns es queixés.
La presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia ha indicat que van parlar amb la regidora del districte i que aquesta els va assegurar que per una normativa "no escrita" sí que podien estar a les voreres guarnint els carrers. López ha assegurat que les queixes venien de persones que s'han mudat recentment a Gràcia, i que no "coneixen la tradició".
"Són persones que han decidit venir a viure a Gràcia perquè és un barri amb una vida cultural molt rica, però que no entenen que darrere d'això hi ha gent que treballa tot l'any per garantir que el barri sigui diferent", ha criticat López, que ha fet una crida que aquests nous veïns s'uneixin al “tarannà” de fer comunitat al carrer.
El preu del lloguer: un dels temes d'enguany
Com a membre de la Comissió del Carrer Lluís Vives, López ha dit que encaren la festa major amb "molta il·lusió", però ha lamentat que hi ha "molt poca gent treballant". "Hem tingut bastants problemes perquè molta gent que vivia al barri ha hagut de marxar a fora pels preus del lloguer. Ara venen a guarnir el carrer, però no viuen aquí", ha denunciat la presidenta.
De fet, precisament l'especulació en l'habitatge és el que centra la decoració d'aquest carrer, el Lluís Vives. La presidenta ha explicat que decoraran la via amb un tema universal, basat en el conte infantil de Els tres porquets, però que el modularan per donar-li un toc crític. "Volem reivindicar la importància del fet que la gent es quedi al barri i que continuïn les tradicions", ha apuntat.
Una festa per crear barri
També ha compartit aquest punt de vista Laia Miller, de la Comissió del Carrer Tordera, que ha fet una crida a "adaptar" la festa major als nous temps. "No és la festa de veïnatge que tenien els nostres pares, però continuem buscant aquest veïnatge, i intentem que les activitats estiguin arrelades als veïns", ha subratllat.
El seu carrer, segons ha detallat, emula un rusc per reivindicar "la societat de les abelles", que és "molt constructiva i col·laborativa". "Per nosaltres la festa major és això. Fer barri i desembarcar al carrer, una tasca que no és fàcil, perquè hi dediquem hores, i, molts de nosaltres, hi dediquem les vacances senceres. No tothom està disposat a fer aquesta renúncia", ha afegit.
Una edició amb 23 carrers engalanats
En concret, són 23 els carrers i places del barri que competiran per al millor guarnit a la festa major d'enguany. Les temàtiques de les vies van des d'homenatges als Beatles, Star Wars i la cultura hawaiana, fins a crítiques per l'encariment de l'habitatge o la crisi climàtica.
L'edició d'aquest any també rendirà homenatge a la història local, i per això el carrer Fraternitat i la Plaça de la Vila rebran una placa commemorativa per als seus més de cent anys de participació.