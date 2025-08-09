Detenen a dos lladres que intentaven robar en una joiera de Sarrià disfressats de dona

Els Mossos han detingut a dos lladres en un robatori violent en una joieria del barri de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona. El local disposava de càmeres de vigilància i, els dos homes, van decidir disfressar-se amb roba de dona per dificultar la identificació a les càmeres.
Els sospitosos, de 27 i 35 anys, anaven disfressats amb pits falsos, perruques i maquillatge quan van entrar a la joieria i van amenaçar a les treballadores per intentar robar un botí de joies. Un vídeo difós al perfil d'X dels Mossos mostra l'estratègia que van utilitzar i com la policia, finalment, els va detenir.
L'intent de robatori va passar aquest dilluns passat. La policia va rebre l'avís del 112 i va intervenir de seguida, de fet, es van desplaçar fins a la botiga diverses dotacions, tant de la Guàrdia Urbana com dels Mossos d'Esquadra.
En arribar, van enxampar in fraganti els dos lladres just quan intentaven fugir del local amb un botí de joies per un valor que supera els 300.000 euros.