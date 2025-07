Quasi el 70% dels catalans ja consumeix aliments ecològics

Quasi el 70% dels catalans ja consumeix productes ecològics. Concretament, són un 69,2%, nou punts més que el 2020, segons les dades del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics del 2024, que indica que també creix la popularitat d'aquests productes: els coneixen un 88% dels consumidors, cinc punts més que la darrera enquesta. “Són dades prou rellevants”, ha celebrat aquest dilluns Rosa Altisent, directora general d’Agricultura i Ramaderia.

Augmenta el consum i també la producció. En aquest sentit, a Catalunya ja hi ha un total de 284.590 hectàrees dedicades al sector ecològic. És més del 25% del total i un 135% més que just fa una dècada. En aquest sentit, els sectors que més creixen són la vinya i l'olivera.

El 47,5% dels consumidors compren productes ecològics

El consum de productes ecològics no només s'està estenent sinó que cada vegada esdevé més habitual. De fet, el 27% dels catalans ho fan almenys una vegada a la setmana i el 6% ho fa cada dia. En canvi, només el 30,8% dels enquestats afirmen no fer-ho mai.

La situació ha girat com un mitjó. Si ara hi ha més del doble de gent que en consumeix que no, fa una dècada els consumidors es repartien a parts pràcticament iguals. Rosa Altisent celebra la “popularització” del consum ecològic, però admet que l'assignatura pendent és poder incrementar en àmbits com la carn o el vi.

De fet, les dades baixen si ens referim a la compra. El 47,5% afirmen incorporar-los al seu carrro, set punts més que el 2020 i vint per sobre del 2008. Ara bé, encara hi ha més la meitat dels catalans que no ho fan, en un context en què el sobrepreu esdevé la gran barrera per accedir-hi.

Creixement sostingut de la producció ecològica

El Departament d'Agricultura també ha presentat les dades interanuals de producció ecològica. El 2024 s'ha tancat amb un total de 5.290 inscrits al Consell Català de la Producció Agrària Ecològica. La xifra global es manté pràcticament estancada, però en deu anys l'increment ha estat del 94,2%.

En superfície, s'ha més que duplicat en l'última dècada -un augment del 135,4%- i el conreu ecològic ja representa més del 25% del total de conreu català. “Poder mantenir això és un autèntic èxit, sobretot si tenim en compte les crisis internacionals”, ha assegurat el president del CCPAE, Rafael Ramon, que nega que s'hagi arribat a una situació d'estancament, “perquè hi ha espai per créixer sempre que les polítiques es facin bé i el sector sigui capaç de transmetre al consumidor el valor dels productes”.

Per sectors, la vinya és el conreu que ha experimentat un creixement més considerable, amb un 6,1% més que ara fa un any. El segon increment major és el de l'olivera, on el conreu ecològic puja un 4,4% en comparació al 2024.