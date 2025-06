Una nova normativa de Renfe facilita portar bici al tren: què canvia?

Quan es parla d'intermodalitat del transport sovint es pensa en la facilitat de canviar entre una línia de metro i una altra. O passar de Rodalies a l'autobús. O del tramvia a Ferrocarrils. Tanmateix, s'acostuma a oblidar el paper de la bicicleta (i del patinet). Fins ara, el seu ús al transport ferroviari estava poc incentivat o directament penalitzat. No obstant això, coincidint amb el Dia Mundial de la Bicicleta, Renfe ha anunciat una sèrie de canvis en la normativa que, en principi, n'hauria de facilitar l'ús al tren.

Les novetats del Pla Tren + Bici

Renfe, coincidint amb el Dia Mundial de la Bicicleta, ha presentat les principals novetats del Pla d'Acció Tren + Bici 2024-2025. Segons la companyia ferroviària, és una “aposta per la intermodalitat entre el ferrocarril i la bicicleta com a forma de transport sostenible, accessible i segura”.

L'element més significatiu és un canvi a la normativa que s'aplicarà a partir del dimarts 15 de juliol en els trens de mitjana distància. Fins ara, només es podien portar bicicles plegables que s'havien de col·locar a l'interior d'una funda especial, un fet que ara s'elimina. A més, per facilitar l'accés fins al tren, es podran dur desplegades als vestíbuls i andanes.

Un altre dels canvis és l'eliminació del suplement de 3 euros per viatjar amb la bicicleta en un tren de mitjana distància si superava els 100 quilòmetres. En canvi, a partir del 15 de juliol, es podrà reservar el producte “Tren + bici” que inclourà, gratuïtament, un seient a tocar de la zona habilitada per a bicicletes, també les convencionals.

L'Avant comença a acceptar bicicletes convencionals

El nou pla també inclou la possibilitat que els trens Avant acceptin bicicletes convencionals i no només plegables. Això sí, es començarà aquest juliol a Galícia (línia la Corunya – Santiago – Ourense), mentre que progressivament s'estendrà a la resta de serveis.

Nous rètols dels espais per a bicicletes als trens

Un altre dels canvis, en aquest cas de senyalització, serà la inclusió de grans pictogrames a les portes d'accés per facilitar la localització d'espais destinats a bicicletes i a persones amb mobilitat reduïda. Aquest nou disseny ja està disponible a les unitats Civia de Rodalies -que manté les condicions per viatjar amb bicicletes- i s'estendrà progressivament a la resta de la flota i de Mitjana Distància.

Per altra banda, la companyia ha anunciat que intensificarà les inversions per dotar les estacions d'aparcaments segurs, un fet que també facilita la intermodalitat, i que a Catalunya tot just s'ha començat a desplegar tant a les xarxes de Ferrocarrils, Metro i, en menor grau, Rodalies i Mitjana Distància.