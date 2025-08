Els Serveis Socials Bàsics del Consell Comarcal del Solsonès van atendre un total de 2.589 persones al llarg del 2024. Aquestes dades evidencien el paper essencial que juga l’ens comarcal en l’atenció i acompanyament de la ciutadania, especialment en l’àmbit de la cura, la inclusió i la cohesió social.

Entre les actuacions més destacades, el servei d’ajuda a domicili, que va atendre 141 persones; els 7.940 àpats a domicili per a 51 persones; els 13.104 xecs d’ajuda a domicili utilitzats per 387 persones; el servei de teleassistència, amb 225 persones usuàries; el Fons d’Emergència Social, que va donar resposta a 284 persones; cal esmentar les 641 ajudes de taxi gestionades per a 176 persones a través del programa “T’acompanyem”; el servei de migracions i acollida, amb 454 persones ateses; el Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD), que va realitzar 593 actuacions amb 85 dones; i el programa Temps per Cures, que va beneficiar 1.172 infants durant l’any, entre altres.

Aquest conjunt de dades reflecteix la intensitat i l’abast de la tasca desenvolupada pels Serveis Socials al Solsonès, que continuen treballant per garantir el benestar de les persones i la igualtat d’oportunitats al conjunt de la comarca.