Catalunya tindrà uns 200 informadors a rius, gorgs i parcs naturals

Catalunya tindrà aquest estiu uns 200 informadors ambientals en rius, gorgs i parcs naturals, entre altres espais amb molta afluència de visitants. Concretament n'hi haurà 65 repartits per zones de ribera de Girona, Catalunya Central i Tarragona, 82 de tipus itinerant a parcs naturals, i una cinquantena més a centres d'informació d'espais naturals protegits. Per primer cop, s'incorporen informadors a espais naturals gestionats per consorcis, i que arran de la pandèmia també es van convertir en llocs molt visitats, com són les Gavarres o l'estany de Banyoles. "És important que la gent conegui la importància d'aquests entorns perquè ens ajudi a preservar-los", ha explicat la consellera Sílvia Paneque en la presentació de la campanya des de Taradell (Osona).

La titular de Territori ha descatat que els informadors contribueixen a explicar la riquesa ambiental del país i com gaudir-ne amb el màxim respecte, tant als visitants locals com també als que els visiten de fora i volen conèixer-la i a gaudir-la "amb el màxim respecte". Els informadors duen a terme tasques d'acollida i informació al visitant, de suport de regulació de l'ús de l'espai i de gestió d'incidències i d'emergències. També es coordinen amb els ajuntaments de les zones dels espais naturals, els Agents Rurals, els guardes rurals i els Mossos d'Esquadra. A banda, també recullen dades per analitzar i estudiar amb posterioritat el funcionament del servei i de les mesures de regulació.

Tots els espais fluvials amb informadors

A les zones fluvials s’han desplegat 65 informadors ambientals a les demarcacions amb un cost d'1,2 milions d'euros. En el dispositiu també col·laboren les diputacions de Barcelona, Girona i Tarragona.

Catalunya Central (29 informadors)

Molí de Sors (Osona)

Paratge de Santa Càndia i gorgs de la riera d’Orpí (Anoia)

Diversos trams de la Ribera Salada (Solsonès)

Aigua d’Ora (Solsonès)

Riera de Merlès (Berguedà)

Capçalera del riu Ges (Osona)

Salt de Sallent (Osona)

Riera de Sorreigs (Lluçanès)

La Foradada (Osona)

Creu de Gurb (Osona)

Pantà de la Baells (Berguedà)

Bosc de la Grevolosa (Osona)

Comarques de Girona (23 informadors)

Sant Llorenç de la Muga (Alt Empordà)

Trencant de Montagut (Garrotxa)

Santa Pau (Garrotxa)

Ridaura (Garrotxa)

Hostalets d’en Bas (Garrotxa)

Sales de Llierca (Garrotxa)

Sant Privat d’en Bas (Garrotxa)

Vall de Bianya (Garrotxa)

Bescanó (Gironès)

Salt (Gironès)

Vidrà (Osona)

Campdevànol (Ripollès)

Beget (Ripollès)

Sant Joan de les Abadesses (Ripollès)

Les Llosses (Ripollès)

Anglès (Selva)

Cellera de Ter (Selva)

Bonmatí (Selva)

Sant Miquel de Campmajor (Pla de l'Estany)

Canet d’Adri (Gironès)

Tarragona i Terres de l’Ebre (13 informadors)

Riu Glorieta (Alt Camp)

Toll de l’Olla, les Tosques i la Font de la Llúdriga

Riu Brugent (Alt Camp i Baix Camp)

Gorgs de la Febró (Alt Camp)

Riu Gaià (nucli urbà de Querol fins Gorg d'en Salt, Alt Camp)

Albereda de Santes Creus (Alt Camp)

Tolls de la Riba (Alt Camp)

Pinetell (Conca de Barberà)

Tosques de Capafonts (Baix Camp)

Zona de les Olles (Horta de Sant Joan i Bot)

Fontcalda (Gandesa)

L’any passat, el dispositiu va atendre més de 275.000 visitants i les problemàtiques més comunes detectades estaven relacionades amb l’excés de soroll, l’estacionament de vehicles fora dels espais habilitats, l’acumulació de deixalles o el fet de dur els gossos sense lligar.

Informadors als parcs naturals i consorcis

Pel que fa als espais naturals, enguany hi haurà 136 informadors repartits per tot Catalunya, també els espais naturals protegits gestionats a través de consorcis. D'aquests, un total de 82 seran itinerants i es repartiran en 76 àrees amb una alta freqüentació de visitants mentre que els 54 restarant ho faran des dels centres d’informació La inversió en aquest camp serà de 3,6 milions d'euros. La seva presència es complementa amb altres mesures per regular l’accés i evitar aglomeracions que posin en risc la capacitat d’acollida del medi natural com ara zones d’estacionament regulades, l’habilitació d’autobusos llançadora o el tancament de l’accés motoritzat a zones altament sensibles.

Parcs naturals

Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter

Parc Natural de Cap de Creus

Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser

Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa

Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Parc Natural de l’Alt Pirineu

Parc Natural del Cadí-Moixeró

Parc Natural del Delta de l’Ebre

Parc Natural dels Ports

Parc Natural de la Serra de Montsant

Paratges Naturals d’Interès Nacional

Paratge Natural d’Interès Nacional de Poblet

Paratge Natural d’Interès Nacional de l’Albera

Reserves naturals

Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de la Plana de Lleida

Consorcis d'espais naturals