L'Associació de Dones i Integració Sociocultural (ADIS) de Solsona contesta a Aliança Catalana

Arran de la publicació al perfil de la xarxa social X d'Aliança Catalana d'una publicació que atacava la comunitat musulmana i denunciava el Consell Comarcal del Solsonès per no permetre a la formació política posar una parada a la Fira de Sant Isidre, l'Associació de Dones i Integració Sociocultural (ADIS) s'ha defensat responent "de manera clara i respectuosa, però també ferma."
ADIS adverteix que aquesta publicació "utilitzava un discurs que incitava l’odi de forma generalitzada cap a la comunitat musulmana" i denuncia que "en una de les imatges es poden veure els rostres de tres menors i identificar-los sense que s’hagi demanat permís de dret d’imatge". En el comunicat, ADIS reivindica l'ús de la bandera e Palestina com "un acte de solidaritat i humanitat davant un conflicte internacional que genera molt de patiment."
Finalment, l'associació mostra la seva preocupació per sentir-se assenyalada amb la publicació de la foto on surt la seva parada, "a més, les paraules publicades que acompanyen les fotografies poden ser percebudes com un atac discriminatori que fomenta l’estigmatització i el rebuig a tota la comunitat musulmana. Això, al nostre entendre, vulnera els valors de convivència, respecte i igualtat que haurien de ser fonamentals en una Societat Democràtica I Diversa".
Com a conclusió, demanen a la Sílvia Orriols que, "com a alcaldessa i representant pública, contribueixi a promoure un discurs constructiu, integrador i basat en el respecte mutu, en lloc de generar divisió entre els veïns i veïnes del municipi i agitar l’odi."
Comunicat de l’Associació de dones i integració sociocultural
El passat 29 de juliol, l’actual alcaldessa de Ripoll i presidenta de partit polític Aliança Catalana, Sílvia Orriols i Serra, va publicar al seu perfil de la xarxa social X (Twitter) una publicació que atacava a la comunitat musulmana. Davant les seves declaracions públiques i els comentaris fets recentment sobre la nostra entitat, des de l’Associació de Dones i Integració Sociocultural (ADIS) ens veiem amb la necessitat de respondre de manera clara i respectuosa, però també ferma.
En aquesta publicació, Orriols denunciava el Consell Comarcal del Solsonès i utilitzava un discurs que incitava l’odi de forma generalitzada cap a la comunitat musulmana amb les següents paraules: “El Consell Comarcal del Solsonès no autoritza la paradeta d'Aliança Catalana al·legant q no respectem els "drets humans", però permet l'exhibicionisme i normalització de vels islàmics i banderes palestines”.
A més, a la publicació adjuntava dues fotografies. Des de l’associació, volem denunciar que en una de les imatges es poden veure els rostres de tres menors i identificar-los sense que s’hagi demanat permís de dret d’imatge a les mares i pares o tutors legals.
Volem reivindicar també el significat de la bandera de Palestina. Col·locar una bandera de Palestina és per la nostra associació, i per a moltes d’altres, un acte de solidaritat i humanitat davant un conflicte internacional que genera molt de patiment. Expressar aquest suport mitjançant símbols pacífics forma part del dret a la llibertat d’expressió i, en cap cas, pot ser motiu de criminalització.
En la publicació, Orriols es queixava també de la no assignació d’una parada en la Fira. En aquest sentit, volem deixar clar que el permís no depèn de nosaltres ni és responsabilitat nostra. Hi ha moltes entitats i iniciatives que volen participar-hi, i la seva presència o absència respon a criteris establerts per l’organització.
Des de l’associació, volem mostrar la nostra preocupació profunda en l’assenyalament de la nostra entitat amb la publicació de la foto, que s’ha utilitzat per fomentar un discurs general contra una comunitat. A més, les paraules publicades que acompanyen les fotografies poden ser percebudes com un atac discriminatori que fomenta l’estigmatització i el rebuig a tota la comunitat musulmana. Això, al nostre entendre, vulnera els valors de convivència, respecte i igualtat que haurien de ser fonamentals en una societat democràtica i diversa.
L'Associació de Dones i Integració Sociocultural té l’objectiu de dinamitzar la vida cultural a Catalunya i impulsar el diàleg intercultural, convertint-se així en un punt de refèrencia pel contacte entre cultures. És per aquest motiu que demanem a la Sílvia Orriols que, com a alcaldessa i representant pública, contribueixi a promoure un discurs constructiu, integrador i basat en el respecte mutu, en lloc de generar divisió entre els veïns i veïnes del municipi i agitar l’odi.
Associació de Dones i Integració Sociocultural (ADIS)