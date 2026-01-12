Ple extraordinari de Solsona per acceptar la subvenció de 8,6 milions d’euros del Pla de barris

L’Ajuntament de Solsona convoca un Ple extraordinari aquest dimarts, 13 de gener, a dos quarts de vuit del vespre, per acceptar la subvenció de 8.599.993 euros del Pla de barris i viles de Catalunya 2025-2029. El 19 de desembre la Generalitat de Catalunya va anunciar que la ciutat es beneficiava d’aquests ajuts per al programa d’inversió de 12,5 milions d’euros en la revitalització del nucli antic, inclosos àmbits com el pont, la plaça de les Moreres fins a la ribera i l’entorn de la plaça del Camp.
Sotmetre aquesta acceptació a la deliberació del Ple es considera un tràmit necessari en tant que el programa s’ha de desplegar durant més d’un mandat i, per terminis, cal fer-ho abans de la sessió plenària de final de mes.
Solsona és un dels vint municipis beneficiaris de la primera convocatòria del Pla de barris i viles 2025-2029. 8,59 milions d’euros que s’invertiran a la ciutat provindran del Govern català i la resta, de fons municipals i aportacions privades.
El nou programa vol revertir la degradació urbanística i l’elevat nombre d’habitatges buits —més de 230— d’un sector de la ciutat de 1.511 habitants amb actuacions en habitatge, espai públic, mobilitat, transició ecològica i cohesió social, i culminar el procés iniciat amb el Pla d’intervenció integral del nucli antic de fa vint anys.
Sota el lema “El nucli que batega”, el pla inclou una trentena d’actuacions, amb especial pes de la rehabilitació d’habitatges, que concentrarà 4,5 milions d’euros. Altres inversions destacades són la recuperació dels edificis de Cal Manel i Cal Metge Solé com a equipaments socioculturals (2,2 milions), la construcció d’una passarel·la per a vianants i bicicletes al riu Negre (1,2 milions), la transformació de l’entorn de les Moreres, la reurbanització de la plaça Major i la renaturalització de diverses places, com la del Camp. El projecte, elaborat per Celobert Cooperativa, va ser ratificat pel Ple municipal a l’octubre.