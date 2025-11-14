14 de novembre de 2025

Política

El conseller Espadaler visita Solsona i anuncia una inversió de 166.000 euros per al Tribunal d'Instància

L’any vinent s’executaran obres de condicionament de diversos espais dels jutjats com són l’oficina judicial, una zona d’atenció personalitzada del Registre Civil o la construcció d’una nova sala d’espera per a víctimes

Publicat el 14 de novembre de 2025 a les 14:38

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest matí diversos espais de Solsona: el Palau Episcopal, el Museu de Solsona, l’Ajuntament i el Tribunal d’Instància. A més, s’ha reunit amb l’alcaldessa del municipi, Judit Gisbert; amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; amb el vicari general del Bisbat, Marc Majà; amb representants municipals i amb autoritats judicials: el jutge degà de Solsona, Miguel Labeira, i el lletrat de l’Administració de justícia Antonio Martínez. A les diferents visites també hi han estat presents les directores dels serveis territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida i a la Catalunya Central, Anna Miranda i Gemma Cruz, respectivament.

 

Durant la visita d’aquest matí a Solsona, el conseller ha anunciat una inversió de 166.000 euros al Tribunal d’Instància de la ciutat per a l’any vinent. Aquesta inversió servirà per adequar l’oficina judicial que dona servei al Tribunal d’Instància, una zona d’atenció personalitzada al Registre Civil, una sala d’espera a les víctimes, un espai office per al personal, una cel·la antivandàlica i nous mostradors d’atenció per al nou Servei Comú de Tramitació i per al personal de vigilància.

 

 

Les obres de condicionament, que tindran un cost de 150.000 euros, està previst que siguin executades amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que té per objectiu donar segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través de la formació i el treball. A més, el Departament invertirà 16.000 euros en nou mobiliari i equipament.

 

Posar les persones al centre

Els nous espais previstos posen en relleu la importància de l’atenció ciutadana i posen les persones al centre. Així doncs, l’habilitació de la sala d’espera de víctima està dissenyada amb perspectiva de gènere, és acollidora també per a infants i està pensada per oferir la màxima atenció i confort a qualsevol víctima. Per la seva banda, l’espai d’atenció personalitzada del Registre Civil busca posar els usuaris al centre, facilitar la feina als treballadors que presten el servei i garantir la preservació de la intimitat del ciutadà alhora que es potencia aquesta atenció més propera.

 

Dels jutjats de Solsona al Tribunal d’Instància

L’1 de juliol va entrar en vigor al partit judicial de Solsona la Llei orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures d’eficiència del servei públic de justícia. Aquest canvi legislatiu duu implícit un canvi de nomenclatura i organitzatiu: l’1 de juliol es va constituir el Tribunal d’Instància de Solsona amb una secció única de civil i instrucció i una oficina judicial amb un Servei Comú de Tramitació.

Palau Episcopal, Museu diocesà i comarcal i Ajuntament

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha arribat a primera hora a Solsona i ha estat rebut per una galejada de trabucaires de la ciutat a tocar del Palau Episcopal i per l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert. Al Palau ha mantingut una reunió amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amb el vicari general del Bisbat de Solsona, Marc Majà, i a continuació ha visitat el Museu diocesà i comarcal de Solsona acompanyat pel seu director, Carles Freixes.

 

Conseller i alcaldessa també han mantingut una reunió institucional per tractar temes comuns del Departament i l’Ajuntament.

Dades clau

Les obres de condicionament del Tribunal d'Instància de Solsona tindran un cost de 150.000 euros. A més, el Departament invertirà 16.000 euros en nou mobiliari i equipament.

