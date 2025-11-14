El conseller Espadaler visita Solsona i anuncia una inversió de 166.000 euros per al Tribunal d'Instància

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha visitat aquest matí diversos espais de Solsona: el Palau Episcopal, el Museu de Solsona, l’Ajuntament i el Tribunal d’Instància. A més, s’ha reunit amb l’alcaldessa del municipi, Judit Gisbert; amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; amb el vicari general del Bisbat, Marc Majà; amb representants municipals i amb autoritats judicials: el jutge degà de Solsona, Miguel Labeira, i el lletrat de l’Administració de justícia Antonio Martínez. A les diferents visites també hi han estat presents les directores dels serveis territorials de Justícia i Qualitat Democràtica a Lleida i a la Catalunya Central, Anna Miranda i Gemma Cruz, respectivament.
Els trabucaires de Solsona han rebut a les autoritats amb una galejada
Durant la visita d’aquest matí a Solsona, el conseller ha anunciat una inversió de 166.000 euros al Tribunal d’Instància de la ciutat per a l’any vinent. Aquesta inversió servirà per adequar l’oficina judicial que dona servei al Tribunal d’Instància, una zona d’atenció personalitzada al Registre Civil, una sala d’espera a les víctimes, un espai office per al personal, una cel·la antivandàlica i nous mostradors d’atenció per al nou Servei Comú de Tramitació i per al personal de vigilància.
Visita al Museu de Solsona Diocesà i Comarcal
Les obres de condicionament, que tindran un cost de 150.000 euros, està previst que siguin executades amb el Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), l’empresa pública del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica que té per objectiu donar segones oportunitats a les persones privades de llibertat, a través de la formació i el treball. A més, el Departament invertirà 16.000 euros en nou mobiliari i equipament.
Signatura al llibre d`honor de l`Ajuntament de Solsona
Posar les persones al centre
Els nous espais previstos posen en relleu la importància de l’atenció ciutadana i posen les persones al centre. Així doncs, l’habilitació de la sala d’espera de víctima està dissenyada amb perspectiva de gènere, és acollidora també per a infants i està pensada per oferir la màxima atenció i confort a qualsevol víctima. Per la seva banda, l’espai d’atenció personalitzada del Registre Civil busca posar els usuaris al centre, facilitar la feina als treballadors que presten el servei i garantir la preservació de la intimitat del ciutadà alhora que es potencia aquesta atenció més propera.
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica s`ha reunit amb el bisbe de Solsona
Dels jutjats de Solsona al Tribunal d’Instància
L’1 de juliol va entrar en vigor al partit judicial de Solsona la Llei orgànica 1/2025, de 2 de gener, de mesures d’eficiència del servei públic de justícia. Aquest canvi legislatiu duu implícit un canvi de nomenclatura i organitzatiu: l’1 de juliol es va constituir el Tribunal d’Instància de Solsona amb una secció única de civil i instrucció i una oficina judicial amb un Servei Comú de Tramitació.
Palau Episcopal, Museu diocesà i comarcal i Ajuntament
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha arribat a primera hora a Solsona i ha estat rebut per una galejada de trabucaires de la ciutat a tocar del Palau Episcopal i per l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert. Al Palau ha mantingut una reunió amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amb el vicari general del Bisbat de Solsona, Marc Majà, i a continuació ha visitat el Museu diocesà i comarcal de Solsona acompanyat pel seu director, Carles Freixes.
Les autoritats davant les stolpersteine de Solsona
Conseller i alcaldessa també han mantingut una reunió institucional per tractar temes comuns del Departament i l’Ajuntament.
Dades clau
Les obres de condicionament del Tribunal d'Instància de Solsona tindran un cost de 150.000 euros. A més, el Departament invertirà 16.000 euros en nou mobiliari i equipament.