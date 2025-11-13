El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visitarà aquest divendres Solsona

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visitarà aquest divendres dia 14 de novembre la ciutat de Solsona en una triple cita. En primer lloc, a les 9 hores al Palau Episcopal, serà rebut per l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i per una representació dels trabucaires de la ciutat que oferiran una galejada. Allí està prevista una reunió institucional amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amb el vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà. Les directores territorials de Justícia i Qualitat Democràtica de Lleida i de la Catalunya Central, Anna Miranda i Gemma Cruz, respectivament, també hi seran presents. La delegació visitarà el Museu Episcopal en una visita que oferirà el seu director, Carles Freixes.
A continuació, Espadaler es traslladarà a l’Ajuntament on signarà al llibre d’honor del municipi i es reunirà amb l’alcaldessa i amb altres membres del consistori.
Finalment, la comitiva es traslladarà al Tribunal d’Instància de Solsona i en visitaran la seu judicial acompanyats del president del tribunal d’instància de Solsona, Miguel Labeira Candel, i del Lletrat de l’Administració de Justícia, Antonio Martínez.