13 de novembre de 2025

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visitarà aquest divendres Solsona

La jornada començarà al Palau Episcopal de Solsona i acabarà al Tribunal d’Instància, passant per l’Ajuntament

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 12:57
Actualitzat el 13 de novembre de 2025 a les 13:02

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, visitarà aquest divendres dia 14 de novembre la ciutat de Solsona en una triple cita. En primer lloc, a les 9 hores al Palau Episcopal, serà rebut per l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, i per una representació dels trabucaires de la ciutat que oferiran una galejada. Allí està prevista una reunió institucional amb el bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i amb el vicari general del bisbat de Solsona, Marc Majà. Les directores territorials de Justícia i Qualitat Democràtica de Lleida i de la Catalunya Central, Anna Miranda i Gemma Cruz, respectivament, també hi seran presents. La delegació visitarà el Museu Episcopal en una visita que oferirà el seu director, Carles Freixes.

A continuació, Espadaler es traslladarà a l’Ajuntament on signarà al llibre d’honor del municipi i es reunirà amb l’alcaldessa i amb altres membres del consistori.

Finalment, la comitiva es traslladarà al Tribunal d’Instància de Solsona i en visitaran la seu judicial acompanyats del president del tribunal d’instància de Solsona, Miguel Labeira Candel, i del Lletrat de l’Administració de Justícia, Antonio Martínez.

