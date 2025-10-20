Espadaler admet que la presó de Ponent és la més obsoleta de Catalunya però concreta el trasllat

El debat sobre el futur de la presó de Ponent continua obert. El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha assegurat aquest dilluns a Lleida que el Govern encara no ha pres una decisió sobre el possible trasllat del centre penitenciari, però ha confirmat que s’està estudiant a fons. Durant una visita als jutjats de Lleida, Espadaler ha admès que la presó és “l’equipament més obsolet i desgastat” del sistema penitenciari català, però ha insistit que qualsevol canvi requerirà “molts estudis i coneixement de causa”.
Mentrestant, el Departament de Justícia invertirà més de 13,2 milions d’euros entre 2025 i 2026 en obres de millora “imprescindibles”, com la rehabilitació de la cuina i la reforma d’alguns mòduls d’internament. “Entre que es fa un centre nou i es posa en servei passen molts anys, i no podem permetre que el centre actual es degradi més”, ha remarcat el conseller.
Els jutjats de Lleida, a punt per al nou Tribunal d’Instància
La visita d’Espadaler ha servit també per inaugurar les obres de remodelació dels jutjats de Lleida, una actuació de 1,86 milions d’euros que ha renovat més de 1.500 metres quadrats i 25 espais de l’edifici judicial. Entre els espais modernitzats hi ha els jutjats de primera instància 7 i 9, la Fiscalia de Menors, la sala del jurat popular i una nova sala de premsa institucional que permetrà retransmetre les vistes més rellevants. També s’ha adequat un nou arxiu judicial i s’han fet passos cap a la digitalització i el “paper zero”.
Aquesta reforma s’emmarca en la implantació de la Llei orgànica 1/2025, que transformarà els jutjats en Tribunals d’Instància. El de Lleida entrarà en funcionament el 31 de desembre, amb una oficina judicial unificada i deu seccions especialitzades, entre les quals hi haurà Violència sobre la dona, Instrucció, Penal, Social i Mercantil.
Més jutges i més recursos
Coincidint amb l’entrada en vigor del nou model, Lleida incorporarà un segon jutge especialitzat en violència sobre la dona, amb competències als partits judicials de Lleida, Balaguer i Cervera, així com un nou fiscal i quatre places de personal judicial. El president de l’Audiència de Lleida, Albert Guilanyà, ha celebrat que la demarcació rebrà set nous òrgans judicials entre 2025 i 2027 —sis a Lleida i un a Cervera—, després d’anys sense ampliacions. “Lleida s’emporta més d’un 10% dels nous jutjats de Catalunya, tot i representar menys població, cosa que ens satisfà molt”, ha destacat.
Amb aquesta doble aposta —una justícia més moderna i un debat obert sobre el futur penitenciari—, el Govern vol actualitzar unes infraestructures que, segons Espadaler, “han d’estar a l’altura de la dignitat de la justícia i del servei públic”.