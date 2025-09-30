Junts Impulsem està a favor de la gratuïtat del transport i menjador escolar

Coincidint amb l’inici del curs escolar, el grup de Junts Impulsem a la Diputació de Lleida vol tornar a posar sobre la taula la qüestió de la gratuïtat del transport i el menjador escolar en l’ensenyament postobligatori perquè fa molts anys que persisteix i encara no s’ha resolt.
El principal grup de l’oposició considera que les principals institucions del país han de buscar solucions per les famílies i alumnes de la demarcació, que dia rere dia han de pagar el desplaçament i el menjador per poder assistir al seu centre educatiu.
Junts Impulsem creu que és imprescindible aconseguir la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació obligatòria i postobligatòria i, per tant, cal garantir que tot l’alumnat de la Plana, el Pirineu i l’Aran, visqui on visqui, pugui assistir al seu centre educatiu sense haver d’assumir més costos.
En aquest sentit, a l’octubre de l’any 2024, Junts-Impulsem ja va presentar una moció en aquest sentit, que va ser rebutjada amb els vots en contra del govern de la Diputació -ERC, PSC, Unitat d’Aran i Ara Pacte Local.
Finalment, el grup té previst tornar a posar el debat sobre la taula durant els mesos vinents, amb un to propositiu i constructiu en benefici de les famílies i alumnes de la Plana, el Pirineu i l’Aran.