Niubó diu que les escoles rurals ajuden a l'arrelament i al vincle amb la comunitat

“La implantació del primer cicle d'Educació Infantil no només és important per al desenvolupament dels nens i les nenes, sinó també per a la reducció de les desigualtats, per a la igualtat d’oportunitats i per a la detecció de dificultats ja des d’edats primerenques”, segons ha afirmat aquest divendres la consellera d’Educació i Formació Professional,
Esther Niubó, en el decurs de la inauguració de la remodelació de l’Escola Rural de Freixinet, al municipi de Riner, que ha incorporat aquest curs Llar d’Infants. Niubó ha destacat el valor de les escoles rurals per afavorir l’arrelament i el vincle amb la comunitat dels infants, “per cohesionar la societat i el país, en definitiva”.
Des del 29 de setembre l'Escola Rural de Freixinet, que actualment aplega
14 alumnes que van del nivell Infantil-1 a Primària-6, acull el primer cicle d'Educació Infantil. La implantació del nou cicle ha implicat una total reestructuració de l’Escola Rural de Freixinet, amb la creació de la llar d’infants en un aula ja existent de la planta baixa i l’ampliació del centre amb una nova aula.
L’alcalde de Riner,
Joan Solà, ha afirmat que “l’acte d’avui em suposa una barreja de sentiments, un sentiment com alumne que vaig ser d’aquesta escola, experiència que crea una estima vers el poble i el municipi que fa que la portis tota la vida al cor, i com a pare d’una alumna de l’escola”. Solà ha dit que “tinc el convenciment que l’escola rural és el millor lloc per a aquest aprenentatge però també per crear comunitat i aquestes arrels ja des de petits” i que “com alcalde tinc clar que l’escola és el futur del poble, és un servei que hem de poder oferir tots els municipis, perquè un poble amb escola és un poble viu”. “Mantenir l’escola és una lluita de tots els micropobles”, ha afegit l’alcalde.
De la seva banda
Agustí Jiménez, vicepresident primer de la Diputació de Lleida, ha destacat la importància de la col·laboració entre institucions per crear “espais com aquest que avui inaugurem, que permeten tenir municipis vius, en els quals es pot viure tranquil i amb una gran qualitat de vida”.
Marta Manteca, directora del centre, ha afirmat que “aquesta proposta no és només un nou espai educatiu, sinó també una aposta pel futur del poble i per la continuïtat de l’escola rural”. Ha asseverat que “integrar la llar d’infants dins de l’escola ens permet oferir un entorn segur, coherent i familiar, on els infants creixen acompanyats i on l’aprenentatge comença des de ben petits”.
L’acte ha comptat també amb Saray Gómez, directora dels Serveis Territorials d’Educació i Formació Professional a la Catalunya Central, i amb Elia Tortolero, delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
L’acte inaugural ha inclòs la lectura d’un poema sobre l’escola a càrrec de tots els alumnes; un berenar amb la comunitat educativa, representants institucionals i famílies; la visita al Local Social, que acull el menjador escolar, i la firma del Llibre d’Honor de l’Ajuntament de Riner a càrrec de la consellera.
Remodelació integral de l’escola
Cal recordar que la remodelació de l’edifici, duta a terme l’estiu passat, és obra de l’arquitecte Lluís Minoves i l’arquitecte tècnic Vicenç Tolosa.
L’escola té dues plantes. La planta baixa disposa d’una aula infantil, una aula de llar d’infants, un distribuïdor, una zona de serveis, un vestíbul d’entrada i un magatzem. A l’exterior trobem un pati per jugar els infants. La planta primera disposa d’una aula de primària, un distribuïdor, una zona de serveis, un despatx de direcció i una aula exterior, de nova creació, on els infants poden fer classe a l’aire lliure quan les condicions climàtiques ho permeten. Per tal d’acollir els més petits, ha calgut instal·lar
un lavabo per a infants i un taulell de preparació d’aliments. També s’ha adequat un lavabo accessible amb dutxa per a adults.
Fins a aquest curs no existia llar d'infants al municipi, servei
imprescindible per abordar el repoblament i facilitar l'arrelament de les famílies existents i els joves i l'arribada de noves famílies que vulguin desenvolupar el seu projecte de vida a l'entorn rural i puguin disposar del servei de llar d'infants.
L’Escola de Freixinet forma part de la ZER El Solsonès i ocupa la planta baixa i la primera planta d’un edifici situat al centre de la població. El primer cicle d’Educació Infantil compren fins als tres anys d'edat, mentre que el segon, que ja existia a l’Escola de Freixinet, va dels 3 fins als 12 anys.
El curs 2025-26 compta amb tres professores i una tècnica d’educació infantil (TEEI).
El cost total del projecte ha estat de 161.873,80 euros, dels quals 132.535 euros aportats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, i 29.338,80 euros aportats per la Diputació de Lleida dins del Pla de Cooperació de Suport al Finançament de la Despesa Corrent i de Capital 2025-2027.