El solsoní Joan Parcerisa relleva Xavier Castellana al capdavant d’ERC Solsonès

La trobada va comptar també amb l’assistència dels principals representants institucionals a la comarca, com és l’alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, o el vicepresident del Consell Comarcal, Benjamí Puig, així com la diputada al Parlament de Catalunya, Montse Bergés, o la senadora Sara Bailac.
El primer en prendre la paraula va ser el fins ara president, Xavier Castellana, que va repassar l’activitat dels darrers anys i agrair el suport rebut per part de tothom. Va recordar que “ERC és la millor eina per afrontar els reptes de país, de comarca, i de cada un dels nostres municipis”, així com per assolir la “independència de la nostra nació”. I que per a ERC continua sent una prioritat “avançar en l’equilibri territorial i en garantir que tothom pugui realitzar el seu projecte de vida a cada un dels indrets de la nostra comarca”.
Llavors va ser el torn del regidor solsoní Joan Parcerisa, que va presentar candidatura a liderar la federació comarcal. En la seva intervenció, va presentar una executiva “renovada i compromesa amb la comarca”. Un equip “reduït”, però “amb ganes de créixer amb tots aquells que creguin que poden aportar el seu granet de sorra”, i va assegurar comptar amb tothom, siguin militants o no. Pel que fa al pla de treball, es va marcar com a principal objectiu “arribar preparats i forts en les eleccions municipals del 2027”, unes eleccions on, va assegurar, “som l'única alternativa als discursos d’odi i, per tant, els garants d’una bona convivència i no anar enrere en matèria de drets socials i de la ciutadania”.
La resta de membres de l’equip que acompanyaran Parcerisa a l’Executiva Comarcal son: Francesc Riu, secretari d’Organització i de Política Municipal; David Rodríguez, secretari de Finances; Dolors Guàrdia, secretària de Feminismes; Albert Solé, vocal; i Albert Bajona, també com a vocal. Parcerisa també portarà la responsabilitat d’Imatge .
Finalment, a la cloenda del congrés van intervenir la diputada Montse Bergés, la senadora Sara Bailac, i el president d’ERC Catalunya Central, el també solsoní David Rodríguez, que es van posar a disposició de la nova executiva comarcal per col·laborar i treballar conjuntament.