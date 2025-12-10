ERC exigeix a Sánchez un topall al preu dels aliments

Davant de l'increment dels preus dels aliments, que es produeix en un context en què les dificultats per accedir a l'habitatge continuen més presents que mai, cal un topall per "treure'ls del mercat especulatiu". Aquesta és l'exigència que ha fet el portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, en la sessió de control d'aquest dimecres a Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats. Segons Rufián, es tracta de millorar la situació econòmica de les famílies per compassar les grans xifres macroeconòmiques -de les quals el president del govern espanyol treu pit sempre que pot- amb el cost de la vida. El portaveu d'ERC també ha insistit que, en aquest escenari, no s'ha de tornar a abaixar l'IVA.
"Hi ha moltes coses que em preocupen i m'ocupen", ha indicat Sánchez en el primer torn de resposta a Rufián, durant el qual ha citat aspectes com l'habitatge i la directiva de seguretat de Donald Trump. "La gent no en té prou. Si una família vol menjar tres filets de vedella i tres de salmó, li surt per 35 euros. Qui s'ho pot permetre? La carn ha pujat un 50%, els ous, un 70%. Li proposo, li exigeixo, que tregui el menjar del mercat especulatiu. Que topi els preus i que existeixin distribuïdores públiques d'alimentació", ha determinat el líder d'ERC al Congrés dels Diputats. "El que el farà fora de la Moncloa no és la corrupció, és el cost de la vida. La solució no és abaixar l'IVA", ha determinat.
Això serveix, ha dit, només perquè els "oligopolis" de l'alimentació apugin els preus un 4%. Si no es limiten els preus, ha dit, vindrà Santiago Abascal "a cavall". Sánchez, en una resposta inconcreta, ha lamentat que hi hagi comunitats en mans del PP que abaixin impostos i que privatitzin la sanitat. "Nosaltres podem transferir recursos, però hi ha un problema de fons amb aquells governs que no es creuen el model de benestar de la salut i l'educació públiques", ha remarcat el dirigent del PSOE. Fa setmanes que Sánchez ha posat en marxa una línia argumental que passa per buscar el xoc amb els barons populars, coincidint amb les eleccions encadenades que hi haurà els propers mesos.
La batussa per la corrupció
Feijóo ha arrencat la sessió de control preguntant sobre José Luis Ábalos, Koldo García i Francisco Salazar. Els dos primers estan empresonats per una presumpta trama de corrupció, mentre que el tercer va ser apartat de la Moncloa per un cas de presumpte assetjament sexual. "El feminisme ens ha donat lliçons, però vostès s'abracen a l'error històric que és Vox", ha apuntat Sánchez. El líder del PP li ha retret, just després, que és "com ells", perquè els ha fet créixer políticament al seu costat. "Ara tothom sap que entre assetjada i assetjador, vostè està amb l'assetjador. Ho deu haver après tot als prostíbuls que van finançar les seves primàries", ha determinat Feijóo.
El dirigent conservador s'ha tornat a entrebancar, aquesta vegada per dir que a les files del PSOE "prediquen però no practiquen" el feminisme. "L'assetjament laboral, segons una enquesta del Ministeri d'Igualtat, és un problema que tenen una de cada tres dones. Aquest govern [espanyol] és el que ha aprovat una llei perquè tothom tingui protocols contra l'assetjament", ha indicat Sánchez, que ha recordat casos que han afectat el PP. "Som el govern que més beneficia les dones amb la pujada del salari mínim i la pujada de les pensions amb l'IPC", ha apuntat el president del govern espanyol. Santiago Abascal, líder de Vox, també li ha retret la proximitat amb Ábalos i Koldo García.
"Vostè no dialoga, com saben els companys a qui va expulsar i que el denuncien per diversos delictes", ha respost Sánchez, que també ha recordat els casos oberts al Tribunal de Comptes pel finançament de la formació d'extrema dreta. "Hem rebut dos milions de treballadors migrants els últims anys, i hem rebaixat la taxa d'atur un 40%", ha remarcat el líder del PSOE, que ha vinculat el creixement econòmic i l'estat del benestar a l'arribada de nouvinguts. Abascal, aquesta vegada, ha guardat uns segons de temps per fer una rèplica -curta- a Sánchez. "La Moncloa no és on vostè viu, és on vostè s'amaga", ha determinat el líder de l'extrema dreta amb posat seriós des del seu escó.