Espadaler afirma que l'amnistia i el retorn de Puigdemont ajudarien a resoldre «un capítol dolorós»

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, ha afirmat que l'aplicació de l'amnistia i el retorn de Puigdemont ajudarien a resoldre "un capítol dolorós" per a moltes persones. "La tornada de Puigdemont a Catalunya contribuiria a situar les coses, a normalitzar-les, i a posar els debats allà d'on mai no haurien d'haver sortit, que és l'àmbit de la política, l'àmbit parlamentari, no l'àmbit dels tribunals", ha continuat Espadaler en una entrevista a El Nacional. En paral·lel, el titular de Justícia també s'ha referit al conflicte pels murals de Sixena i ha reconegut que la sentència és "d'aplicació difícil". "Seria paradoxal que per complir una sentència s'acabi malmetent un patrimoni", ha apuntat Espadaler.

"Hi ha un component que s'escapa del criteri polític i jo m'atreviria a dir fins i tot del judicial, que és el de preservar la integritat d'aquestes obres d'art", ha reflexionat en veu alta el també secretari general d'Units per Avançar. "Per tant, el que hem dit com a Govern és que siguin els tècnics del Museu Nacional d'Art de Catalunya, que no estan dotats d'una orientació política sinó exclusivament tècnica, que valorin si aquesta sentència es pot complir sense malmetre les obres i, per tant, estem en aquesta fase", ha recalcat Espadaler, que rebutja una entrada de la Guàrdia Civil al MNAC com el 2017 al Museu de Lleida. "Va ser una imatge tremendament dolorosa per a molta gent de Lleida i per als de fora de Lleida. Em sembla que és una imatge a no repetir, crec que aquest no és el camí", ha puntualitzat el conseller de Justícia.