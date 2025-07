Marc Anglarill serà el cap de cartell de la Festa Major de Lladurs

Els veïnat del municipi de Lladurs renovarà el proper diumenge 27 de juliol la devoció als seus sants patrons de la parròquia, Sant Abdó i Sant Senen, amb l'aplec tradicional a l'església de Sant Maria de Lladurs.

Cartell de la festa



Els actes començaran el dissabte 26 de juliol a les 08.45h amb la CURSA D'ORIENTACIÓ, amb una durada de 2h aproximadament. El punt de sortida serà l'ajuntament de Lladurs. Hi haurà esmorzar per a tots els participants i serà apta per a tots els públics. Organitza ETFEM. La inscripció prèvia per equips és al següent enllaç. https://qr.link/O6czFu

Cartell de la botifarra



A Les 16.30h del mateix dissabte tindrà lloc el CAMPIONAT DE BOTIFARRA al mateix ajuntament de Lladurs. El preu d'inscripció és de 10 euros i es pot fer anticipadament trucant al 973 48 15 55 o presencialment el mateix dia.

A Les 21.00h SOPAR DE GERMANOR A LA FRESCA a la Sala Polivalent de Lladurs. Preu 15 euros/ Nens 10 euros.Les inscripcions del sopar es podran realitzar fins el dijous 24 trucant al 973 48 15 55.

Processó de les banderes de Lladurs

Rous de Lladurs

Diumenge 27 A les 12:00h- MISSA SOLEMNE I BENEDICCIÓ DEL PA amb processó i repic de campanes. Església de Santa Maria de Lladurs.

Cartell del ball



A les 19:30h- BALL DE FESTA MAJOR AMB MARC ANGLARILL. Hi haurà bingo a la mitja part. A tots els actes hi haurà servei de barra i el dia del ball Hamburgueses de proximitat.

Organització: Comissió de festes de Lladurs.