La festa del barri de Sant Llorenç de Solsona reneix amb empenta

El passat divendres 8 d'agost, més de 400 persones van gaudir de la festa d'aquest barri solsoní

  • Festa del barri de Sant Llorenç -
Publicat el 14 d’agost de 2025 a les 08:14

Després d'uns quants anys sense poder celebrar-se, el passat divendres 8 d'agost, el barri de Sant Llorenç de Solsona, format pels carrers de la Carretera de Sant Llorenç, carrer de la Bòfia i l'avinguda del Pont, es van vestir de festa. La pandèmia l'any 2020 va interrompre la celebració popular, però fa un any, la voluntat i la iniciativa de l'Aleix Falla, del restaurant bar La Roella, i un petit grup de veïns, van tornar a encendre la guspira de la festa, amb la idea de dinamitzar i animar aquesta part de Solsona, que és una de les de més població de la ciutat.

 

Els actes es van iniciar a les 6 de la tarda amb un berenar per als més menuts, el repartiment de coca i xocolata i un concurs de catifes infantils, amb obsequi al millor dibuix.

 

A les 9 del vespre, sopar popular d’entrepà de botifarra i beguda, amb uns 350 tiquets venuts.

I a les 10 de la nit, gran ball de nit amb el músic Joan Vilandeny, amb bingo a la mitja part. La festa va finalitzar a la una de la matinada, després d'haver aplegat unes 400 persones.

 

L'organització vol donar especialment les gràcies als veïns que han ajudat a la festa i hi han participat, i a tots els colaboradors que l'han fet possible, amb el convenciment que entre tots, es possible tirar endavant aquesta festa i altres iniciatives que es puguin pensar per donar vida al barri.

 

Números del sorteig de la festa del barri 

Aquests són els números afortunats de la rifa dels colaboradors que es va fer al vespre:

  1. 0606
  2. 1862 (ja va sortir el guanyador)
  3. 1554
  4. 1812
  5. 1986 (ja va sortir el guanyador)
  6. 0127

 

 

