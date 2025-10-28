L'Associació d'Entitats Assessores Agràries de Catalunya reclama el «pagament urgent» dels ajuts per la dermatosi

L'Associació d'Entitats Assessores Agràries de Catalunya (AEACC) reclama al Departament d'Agricultura el pagament "urgent" dels ajuts destinats a les inversions executades per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Les enginyeries i consultories associades estan fent les gestions tècniques necessàries davant de les administracions perquè es facin els pagaments "amb la màxima celeritat". També reclamen que s'avancin els ajuts directes del Contracte Global d'Explotació (DUN) i dels fons Next Generation per "atenuar l'impacte econòmic i productiu de les restriccions en el sector boví".
Comunicat íntegre
L’Associació d’Entitats Assessores Agràries de Catalunya (AEACC) reclama al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació el pagament urgent dels ajuts encara pendents destinats a les inversions executades per les explotacions ramaderes afectades per la dermatosi nodular contagiosa (DNC). Les enginyeries i consultories associades estan duent a terme totes les gestions tècniques necessàries davant les administracions competents per tal que es facin efectius els pagaments, amb la màxima celeritat, dels ajuts de les diferents línies del Contracte Global d’Explotació (DUN) i dels fons Next Generation. Cal recordar que les subvencions corresponen a inversions ja executades i justificades per explotacions situades dins les zones de restricció (protecció i vigilància) derivades dels brots de DNC a Catalunya.
L’AEACC manifesta el suport a totes les explotacions de boví de Catalunya afectades per la malaltia, i reconeix l’esforç i la dedicació dels ramaders que, malgrat les mesures de restricció, continuen treballant per mantenir la seva activitat i garantir la sostenibilitat del sector.
D’altra banda, des de l’Associació es demana al Departament que avanci el pagament dels ajuts directes de la DUN 2025 —l’ajut bàsic a la renda per a la sostenibilitat, l’ajut redistributiu i el complement per a joves—, previstos inicialment per finals de desembre.
Aquesta mesura ajudaria a atenuar l’impacte econòmic i productiu que les restriccions estan provocant en el sector boví i en el conjunt de la ramaderia catalana.
Finalment, l’AEAAC també mostra el seu suport a les explotacions agràries afectades per la dana a les comarques del sud del país, especialment al Baix Ebre i al Montsià, i demana que s’agilitin igualment els pagaments dels ajuts corresponents a aquests danys.
L’Associació reafirma el seu compromís de continuar fent un seguiment tècnic i administratiu actiu per garantir que tots els pagaments s’executin en el termini més breu possible i d’acord amb la normativa vigent.
L’AEAAC agrupa empreses i professionals que ofereixen assessorament a les explotacions agràries, forestals i empreses agroalimentàries de Catalunya amb presència a pràcticament totes les comarques del país. També són entitats col·laboradores del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la gestió d’ajuts i tràmits associats a la Declaració Única (DUN).