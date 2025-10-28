El Solsonès s’uneix per mostrar solidaritat amb el poble palestí en un acte benèfic ple de música i cultura.

El proper diumenge 16 de novembre, la Sala Polivalent de Solsona acollirà un acte solidari en benefici de Palestina. L’escenari comptarà amb les actuacions de: Judit Neddermann, Lídia Pujol, Eduard Gener i Damià Olivella.
A més, la comunitat musulmana oferirà una petita obra de teatre i s’hi faran lectures de poesia, mentre la il·lustradora Voliana (Anna Terricabres) pintarà en directe al llarg de tot l’acte.
Tots els fons recaptats es destinaran íntegrament a Palestina.
- Dia: diumenge 16 de novembre de 2025
- Hora: a les 18 h
- Lloc: Sala Polivalent de Solsona
Preu entrades: 5 euros, 10 euros i 15 euros segons la voluntat de cadascú de col·laborar. Estan disponibles a la plataforma Entrades Solsonès.
Una campanya solidària arreu de Catalunya
Act x Palestina ha organitzat un cicle d'una quinzena de concerts en benefici de Palestina i amb un centenar d'artistes i professionals del sector musical implicats. Les actuacions solidàries es faran arreu de Catalunya entre el 15 de novembre, data en què es llança la campanya, i el 23 de desembre. Girona, Solsona, Berga, Vilassar de Dalt o Barcelona són alguns dels indrets on es desenvoluparà la iniciativa, que compta, entre d'altres, amb noms com els de Judit Neddermann, Lídia Pujol, El Pony Pisador o Guillem Roma. A banda, la campanya ha programat també un concert de Nadal -que serà la cloenda del cicle- el 23 de desembre a la Sala Razzmatazz de Barcelona amb la participació de Figa Flawas, The Tyets, Mushka, La Fúmiga o Maria Jaume.
El grup impulsor recorda que aquesta és una crida oberta i una invitació permanent a sales de concerts, productores, artistes i col·lectius d'arreu del territori perquè s'hi sumin organitzant nous concerts solidaris dins del cicle.
Tots els beneficis es destinaran a organitzacions palestines que treballen en l’ajuda humanitària i la reconstrucció a Gaza, "en la lluita contra la impunitat que ha fet possible el genocidi, l'apartheid i l'ocupació", i en el suport a les infraestructures culturals a Palestina, segons apunten els organitzadors.