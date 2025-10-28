El Sindicat d'Habitatge del Solsonès es presentarà oficialment amb un acte públic

El pròxim diumenge 9 de novembre es presenta oficialment el Sindicat d'Habitatge del Solsonès, al Portal del Castell de Solsona amb una jornada que comença a les 11h del matí, amb una xocolatada i la presentació del Sindicat i on hi participaran representants de la Confederació de Sindicats d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) i altres sindicats del nostre territori. Continuarà amb una activitat per donar a conèixer el sindicat i tancarà amb un vermut a les 13h.
Aquesta iniciativa genera un nou escenari de resistència i lluita en el marc d’un habitatge digne i just per a tota la ciutadania de la comarca.
El Sindicat d'Habitatge del Solsonès esdevé una eina fonamental per a la defensa dels drets de les persones vers l'habitatge. Aquesta organització té com a objectiu organitzar, defensar i empoderar les persones que pateixen situacions d’injustícia o vulneració de drets en el mercat immobiliari així com impulsar accions per a la creació de polítiques públiques que garanteixin l'accés a un habitatge digne i assequible per a tothom.
A través de l'organització i mobilització ciutadana, el sindicat vol fer front a les pràctiques abusives i especulatives que pateixen moltes persones a l’hora de llogar, comprar o accedir a un habitatge. A més, s'involucra activament davant dels desnonaments, promovent la solidaritat veïnal i establint xarxes d’ajuda mútua.
En les assemblees s’ofereix:
● Assessoria jurídica per a persones afectades per desnonaments o problemes relacionats amb el lloguer.
● Acompanyament a les persones en situació de vulneració per garantir que els drets en matèria d’habitatge siguin respectats.
● Mobilització i denúncia d'abusos relacionats amb els lloguers, els desnonaments o qualsevol pràctica il·legal que afecti la ciutadania en temes d’habitatge.
● Creació d'espais de solidaritat veïnal, on es compartiran recursos i coneixements per enfortir la comunitat.
Des del Sindicat d'Habitatge del Solsonès es fa una crida a tota la ciutadania a unir-se a aquesta lluita per l'habitatge digne. Perquè l’habitatge és un dret, no un negoci!
Totes aquelles persones que vulguin sumar-se a la defensa dels drets dels veïns i veïnes del Solsonès, poden venir a l’assemblea oberta cada dimarts a les 19h a La Fura (Pl. Sant Pere, 7).