28 de octubre de 2025

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El Sindicat d'Habitatge del Solsonès es presentarà oficialment amb un acte públic

El passat mes de maig va néixer el Sindicat d'Habitatge del Solsonès, una nova organització que brota amb la voluntat de defensar els drets de les persones llogateres davant l’especulació immobiliària i la turistificació a la nostra comarca

Publicat el 28 d’octubre de 2025 a les 07:26

El pròxim diumenge 9 de novembre es presenta oficialment el Sindicat d'Habitatge del Solsonès, al Portal del Castell de Solsona amb una jornada que comença a les 11h del matí, amb una xocolatada i la presentació del Sindicat i on hi participaran representants de la Confederació de Sindicats d’Habitatge de Catalunya (COSHAC) i altres sindicats del nostre territori. Continuarà amb una activitat per donar a conèixer el sindicat i tancarà amb un vermut a les 13h.

Aquesta iniciativa genera un nou escenari de resistència i lluita en el marc d’un habitatge digne i just per a tota la ciutadania de la comarca.

El Sindicat d'Habitatge del Solsonès esdevé una eina fonamental per a la defensa dels drets de les persones vers l'habitatge. Aquesta organització té com a objectiu organitzar, defensar i empoderar les persones que pateixen situacions d’injustícia o vulneració de drets en el mercat immobiliari així com impulsar accions per a la creació de polítiques públiques que garanteixin l'accés a un habitatge digne i assequible per a tothom.

A través de l'organització i mobilització ciutadana, el sindicat vol fer front a les pràctiques abusives i especulatives que pateixen moltes persones a l’hora de llogar, comprar o accedir a un habitatge. A més, s'involucra activament davant dels desnonaments, promovent la solidaritat veïnal i establint xarxes d’ajuda mútua.

En les assemblees s’ofereix:

● Assessoria jurídica per a persones afectades per desnonaments o problemes relacionats amb el lloguer.

● Acompanyament a les persones en situació de vulneració per garantir que els drets en matèria d’habitatge siguin respectats.

● Mobilització i denúncia d'abusos relacionats amb els lloguers, els desnonaments o qualsevol pràctica il·legal que afecti la ciutadania en temes d’habitatge.

● Creació d'espais de solidaritat veïnal, on es compartiran recursos i coneixements per enfortir la comunitat.

Des del Sindicat d'Habitatge del Solsonès es fa una crida a tota la ciutadania a unir-se a aquesta lluita per l'habitatge digne. Perquè l’habitatge és un dret, no un negoci!

Totes aquelles persones que vulguin sumar-se a la defensa dels drets dels veïns i veïnes del Solsonès, poden venir a l’assemblea oberta cada dimarts a les 19h a La Fura (Pl. Sant Pere, 7).

