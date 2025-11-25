Agricultura posa en arrendament dues parcel·les de terres agrícoles en desús a Solsona

El Departament d'Agricultura ofereix 43 finques inscrites al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, de les quals dues es troben Solsona. La convocatòria prioritza les sol·licituds de joves i dones i s’adreça tant a professionals agraris com a persones o entitats que vulguin iniciar activitat agrària. Les sol·licituds es poden presentar a través del web del Departament durant els pròxims dos mesos.
Aquest mecanisme, regulat pel decret del setembre de 2023, estableix un procediment per detectar i inscriure terres que no estan en producció i facilitar-ne l’ús productiu. El Departament ha confirmat que hi haurà, com a mínim, una convocatòria anual, en compliment de la Llei dels espais agraris del 2019. En aquesta primera fase s’han inclòs parcel·les cedides voluntàriament pels propietaris, així com finques del patrimoni de la Generalitat. En futur es preveu incorporar les que es declarin oficialment en desús.
S'ofereix dues finques de Solsona
Dos petits terrenys localitzats prop de la Carretera de Manresa son part de l'oferta que fa Agricultura a Solsona. En concret, una petita parcel·la de 550 metres quadrats a Sant Honorat, i una altra de 4.800 metres quadrats a la partida de Santa Llúcia.
Objectius: frenar la pèrdua de sòl agrari i facilitar el relleu generacional
El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha assenyalat que el sistema té com a objectiu frenar la pèrdua de sòl agrari i facilitar el relleu generacional. Ha afirmat que Catalunya no pot perdre més capacitat productiva i ha remarcat l’interès creixent de persones que volen dedicar-se al sector agrari. Ordeig també ha destacat que aquest registre és un instrument pioner, que no es troba en altres territoris de l’Estat.
Les parcel·les s’adjudicaran en funció de la puntuació obtinguda segons els criteris de la convocatòria. Una vegada resolt el procés, el Departament comunicarà al propietari les dades de l’arrendatari i es formalitzarà el contracte privat de conreu amb una durada mínima de set anys. El preu de referència, que es publicarà al registre, es basarà en una valoració tècnica de cada finca.
Segons dades d’Agricultura, Catalunya ha perdut 98.500 hectàrees de superfície agrària en dues dècades, una reducció del 10,6%. Paral·lelament, la superfície forestal ha augmentat en 144.000 hectàrees. El Departament vincula aquest procés a la concentració urbana i a la falta de relleu al camp. Amb només 0,15 hectàrees de terra cultivable per habitant, Catalunya es troba per sota de la mitjana espanyola i europea, fet que limita la capacitat de producció alimentària pròpia i incrementa la dependència d’importacions.
El Registre de terres en desús permet que propietaris ofereixin les seves finques per a activitat agrària a través de les convocatòries públiques. El Departament ha notificat ja una dotzena de propietaris per incentivar-ne la inscripció.