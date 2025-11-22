22 de novembre de 2025

Acte de reconeixement als graduats de Batxillerat Dual a l’Escola Arrels

El passat divendres dia 14 de novembre a les 7 de la tarda es va fer l’acte de reconeixement als alumnes graduats de la cinquena promoció del Batxillerat Dual Americà de l’Escola del curs 24/25

Publicat el 22 de novembre de 2025 a les 09:24

La Jana Caball, l’Alba Casals, la Clàudia Comajuncosa, l’Aniol Serra i el Guillem Vilaró després de 4 anys de dedicació i estudi, van rebre el diploma oficial que els acredita amb la doble modalitat de batxillerat i que atorga Academica International Studies.

 

L’acte de reconeixement als graduats també va servir per donar la benvinguda als 8 alumnes que han començat el Diploma Dual aquest curs 25/26: Són 7 estudiants de 2n d’ESO i 1 alumna de 3r d’ESO. El director els va lliurar una dessuadora i una samarreta amb el logo IN & OUT, el projecte d’escola que des de ja fa alguns anys promou i impulsa en diferents àmbits, la millora de la llengua anglesa de l’alumnat Arrels.

 

També ens van acompanyar alguns dels 31 alumnes que estan cursant el Batxillerat Dual aquest curs.

Després dels parlaments del director i el titular, es van fer algunes fotografies individuals grupals per captar i recordar el moment.

Finalment, amb una copa de cava, suc de poma, aigua i pastes salades per a tots els assistents vam acomiadar aquest senzill, però lluït acte que ens omple d’orgull i que ja ha esdevingut un clàssic a la nostra Escola.

