L'alumnat de batxillerat d'Arrels presenta els seus treballs de recerca

Aquest treball és una
tasca d'investigació que es realitza a tot Catalunya durant l'etapa de batxillerat i pretén afavorir l'autonomia i activar estratègies de treball diferents. Durant el procés d'elaboració, ja des de l'elecció del tema, l'alumnat és el motor de la investigació. Després de molts mesos de treball, l'alumnat va demostrar en la seva presentació un bon domini del tema, rigor en la investigació, originalitat en l'enfocament i unes bones habilitats comunicatives. Les presentacions públiques de la recerca del passat 29 d'octubre a la nostra escola representen el punt i final d'aquesta experiència, no només educativa, sinó de creixement personal de l'alumnat.
Alumnat dels Treballs de Recerca a l`Escola Arrels
Com cada any, els treballs mostren una gran
varietat d'interessos i una gran implicació en la recerca. Com a treballs humanístics, alguns dels temes tractats han estat: Les campanes de Solsona, els deportats del Solsonès o la vida i obra del músic Ramon Pujol LLanes. Pel que fa a treballs d' investigació científica, s'han presentat temàtiques tan diverses com: les Al·lèrgies, l'Alzheimer o la Fluorescència. Pel que fa a treballs de l'àmbit tecnològic, podríem esmentar-ne alguns exemples com ara el disseny d'una moto elèctrica o la reconstrucció d'una casa en una bauma. També han destacat els treballs d'àmbit esportiu: La ciència de pedalar o Impacte de les botes de futbol en els jugadors de futbol. Finalment comentar que també s'han presentat treballs en llengua anglesa com: Rewriting the fairy tale o Learning with eyes.
Alumnat dels Treballs de Recerca a l`Escola Arrels
Des de l'Escola Arrels, volem
felicitar tot l'alumnat de 2n de batxillerat per la feina ben feta al llarg de tot un any de recerca i per la implicació i motivació mostrada al llarg de tot el procés. Aquest rigor, compromís i originalitat en el tractament dels temes es manifesta en els reconeixements i premis que reben els nostres estudiants fora de l'escola. Voldríem felicitar, per tant, l'alumnat que el curs passat va ser premiat per institucions externes, com és el cas del treball d'en Lleïr Vericat, el de l' Alba Casals i el de la multipremiada Judit Magín, També animem a l'alumnat d'aquest any a presentar els seus treballs en futurs premis i concursos.