«Segant a posta del sol» d'Antoni Chaparro guanya el 14è Concurs de Fotografia «El Solsonès»

El 14è Concurs de Fotografia “El Solsonès”, organitzat amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Arxiu Comarcal del Solsonès, ha fet públics els projectes guanyadors de l’edició d’enguany, dedicada al tema “la Collita del Solsonès”. En total, s’hi han presentat 13 fotografies.
El jurat d’aquesta edició ha estat format pels fotògrafs Pau Vilaseca i Marc Ramonet, Isabel Rovira (Escola Agrària del Solsonès) i Sara Vilches (Consell Comarcal del Solsonès). El secretari del jurat ha anat a càrrec de Pere Obiols.
Guanyadors de l’edició 2025
Primer Premi – 150 euros
Antoni Chaparro Llanos
Fotografia: “Segant a posta del sol” (La Serra de Llobera)
Segon Premi – 100 euros
David Guitart Jou
Fotografia: “Feinejant” (Solsona)
Tercer Premi – 50 euros
Albert Obradors Sellarés
Fotografia: “Un riu de gra” (El Soler de Sant Jaume, Riner)
El certamen, que té com a objectiu fomentar la creativitat i posar en valor el patrimoni cultural i paisatgístic del Solsonès, ja prepara la seva propera edició. El tema de la quinzena edició serà “Les fires del Solsonès”, una proposta que convida a captar la vitalitat, la tradició i la diversitat de les fires que es duen a terme arreu de la comarca.