Societat

«Segant a posta del sol» d'Antoni Chaparro guanya el 14è Concurs de Fotografia «El Solsonès»

El segon premi ha estat per «Feinejant», de David Guitart, i el tercer, per «Un riu de gra», del puig-regenc Albert Obradors

Publicat el 23 de novembre de 2025 a les 07:54
Actualitzat el 23 de novembre de 2025 a les 08:16

El 14è Concurs de Fotografia “El Solsonès”, organitzat amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i l’Arxiu Comarcal del Solsonès, ha fet públics els projectes guanyadors de l’edició d’enguany, dedicada al tema “la Collita del Solsonès”. En total, s’hi han presentat 13 fotografies.

El jurat d’aquesta edició ha estat format pels fotògrafs Pau Vilaseca i Marc Ramonet, Isabel Rovira (Escola Agrària del Solsonès) i Sara Vilches (Consell Comarcal del Solsonès). El secretari del jurat ha anat a càrrec de Pere Obiols.

 

Guanyadors de l’edició 2025

Primer Premi – 150 euros 

Antoni Chaparro Llanos

Fotografia: “Segant a posta del sol” (La Serra de Llobera)

 

Segon Premi – 100 euros 

David Guitart Jou

Fotografia: “Feinejant” (Solsona)

 

Tercer Premi – 50 euros 

Albert Obradors Sellarés

Fotografia: “Un riu de gra” (El Soler de Sant Jaume, Riner)

 

El certamen, que té com a objectiu fomentar la creativitat i posar en valor el patrimoni cultural i paisatgístic del Solsonès, ja prepara la seva propera edició. El tema de la quinzena edició serà “Les fires del Solsonès”, una proposta que convida a captar la vitalitat, la tradició i la diversitat de les fires que es duen a terme arreu de la comarca.

