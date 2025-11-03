El Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco arriba a la 16a edició amb nova convocatòria

El Premi de Fotografia Memorial Modest Francisco, creat en homenatge al fotògraf manresà Modest Francisco i Erill (1932 - 1999), arriba enguany a la seva setzena edició. El certamen, organitzat per l'Ajuntament de Manresa i el Museu de Manresa amb la col·laboració de Foto Art Manresa i la Federació Catalana de Fotografia, consolida la seva trajectòria com a referent per als amants de la fotografia i obre la convocatòria 2026 amb dues categories i premis per valor de fins a 600 euros.
Un premi amb història i compromís artístic
El Memorial Modest Francisco va néixer l'any 2001 gràcies a la iniciativa de Carme Serra i Torres (Oristà, 1934 - Manresa, 2020), vídua del fotògraf, amb el suport del Museu de Manresa i de Foto Art Manresa. El concurs va començar com una cita anual centrada en la temàtica El Nen, i des del 2006 s'hi va afegir la modalitat de tema lliure, obrint el certamen a una àmplia diversitat d'estils i mirades fotogràfiques.
A partir de la seva sisena edició, el premi va adoptar caràcter biennal, mantenint la seva essència: fomentar la creativitat, l'ofici i el compromís amb la fotografia com a expressió artística autèntica.
Dues categories i premis destacats
La convocatòria d'enguany manté les dues categories clàssiques: El Nen, fidel a l'esperit original del certamen, i Tema lliure, oberta a qualsevol proposta fotogràfica.
- Tema lliure: premis de 500, 400 i 300 euros.
- El Nen: un únic primer premi de 600 euros.
Tots els guardonats rebran també una medalla commemorativa creada per l'escultor Ramon Oms.
La categoria El Nen conserva les seves exigències històriques: fotografies en blanc i negre, sense retoc digital, que destaquin la sensibilitat i espontaneïtat de la infància. En canvi, el Tema lliure admet qualsevol tractament tècnic, sempre que les obres no hagin estat creades totalment o parcialment amb intel·ligència artificial, per garantir-ne l'autenticitat.
Les obres premiades passaran a formar part del fons fotogràfic del Museu de Manresa, preservant així la memòria i la continuïtat del llegat artístic de Modest Francisco.
Calendari i exposició de les obres
Les bases completes del premi ja es poden consultar a la web del Museu de Manresa i en format imprès. Els participants poden presentar les seves fotografies fins al 30 de desembre de 2025.
Les obres seleccionades s'exhibiran a l'Espai 7 del Centre Cultural el Casino del 16 de gener a l'1 de febrer de 2026, coincidint amb el lliurament de premis i l'acte inaugural, que tindrà lloc el 16 de gener a la mateixa sala.
Un homenatge viu al fotògraf manresà
Amb aquesta nova edició, el Premi Memorial reafirma el seu esperit fundacional: preservar la memòria i el llegat de Modest Francisco, un fotògraf que va dedicar la seva vida a capturar la humanitat i la quotidianitat amb una mirada honesta i sensible.