El MoMa Espai Cultural de Manresa acollirà «Caps, colls i cossos», una nova mostra d'Eduard Fíguls

El MoMa Espai Cultural de Manresa inaugurarà el dijous 27 de novembre, de 2/4 de 8 a 9 del vespre, l'exposició Caps, colls i cossos de l'artista manresà Eduard Fíguls. La mostra, que es podrà visitar fins al 14 de gener de 2026, convida a reflexionar sobre la figura i el rostre humans a través de diverses tècniques com el dibuix, el collage i la ceràmica. L'accés és lliure i gratuït.
Una exploració del rostre i la figura humana
La nova exposició d'Eduard Fíguls, titulada Caps, colls i cossos, proposa un recorregut visual pel cos humà a través d'una mirada artística sensible i polièdrica. L'artista explora la riquesa expressiva del rostre, amb especial atenció als plecs, les ombres, les arrugues i les línies que defineixen la identitat.
La mostra inclou dibuixos espontanis, collages abstractes i peces escultòriques de ceràmica, que revelen una recerca constant entre la forma i el sentiment. En el seu conjunt, l'exposició reflecteix l'equilibri entre espontaneïtat i harmonia, dos dels trets que defineixen la trajectòria creativa de Fíguls.
Durant la inauguració, el públic podrà conversar amb l'artista i gaudir d'un petit refrigeri ofert per l'espai.
Una trajectòria marcada per la recerca i la versatilitat
Nascut a Manresa, Eduard Fíguls ha desenvolupat una trajectòria àmplia i diversa que abasta disciplines com el gravat, la pintura, la fotografia, el videoart, el cartellisme i la ceràmica. Al llarg dels anys, ha mostrat la seva obra en fires i espais d'art contemporani, i ha estat reconegut amb diversos guardons, com el Premi del Concurs Exposició d'Artistes Manresans 2024 i el Premi Ciutat d'Igualada - Gaspar Camps 2003.