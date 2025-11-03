El Museu de l'Aigua i el Tèxtil es convertirà en un gran espai de joc amb 30.000 peces Kapla

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil (MAT) de Manresa acollirà els dies 15 i 16 de novembre una nova edició del Kapla al Museu, una activitat organitzada pel CAE i el Parc de la Séquia amb el suport de l'Ajuntament. L'esdeveniment reunirà gairebé 30.000 peces de fusta Kapla per fomentar la creativitat, el treball en equip i la cooperació entre participants de totes les edats.
Un cap de setmana per jugar, crear i compartir
Durant el cap de setmana, el MAT es transformarà en un gran espai de joc dividit en cinc zones: joc lliure, construcció cooperativa, espai infantil, reptes de construcció i zona audiovisual. També s'hi habilitarà un espai especial per construir la cúpula de Leonardo, una estructura de quatre metres de diàmetre feta únicament amb llistons de fusta. Aquesta activitat es durà a terme en format taller amb places limitades.
L'entrada tindrà un preu simbòlic d'un euro, dels quals 50 cèntims es destinaran a la Fundació Althaia per donar suport als seus projectes d'atenció a infants i joves. L'activitat es podrà gaudir dissabte i diumenge, en horari de 10 a 13.30 h i de 16.30 a 20 h. Les places són limitades i cal fer reserva prèvia a través del web del Parc de la Séquia.
Sessions escolars i noves col·laboracions
Una de les principals novetats d'aquesta setena edició és la incorporació de sessions escolars de l'11 al 14 de novembre, adreçades a alumnat de cicle mitjà i superior. Els tallers, amb una durada d'una hora i un cost de 3,5 euros per alumne, permetran experimentar amb les construccions Kapla en un context educatiu i cooperatiu.
A més, el divendres 14 de novembre de 5 a 7 de la tarda, hi haurà una activitat impulsada per la Intercol·legial de la Catalunya Central, amb la participació dels col·legis professionals d'Arquitectes, Arquitectes Tècnics, Enginyers Industrials i Enginyers Tècnics Industrials.
Un joc educatiu amb valors
El Kapla és un joc creat pel dissenyador Tom van der Bruggen, basat en petites peces de fusta amb proporció 1:3:5, que permeten construir estructures estables i complexes. Més enllà del joc, és una eina educativa que afavoreix la creativitat, la concentració, l'equilibri, la geometria espacial i el treball en equip, i s'utilitza en nombroses escoles i espais formatius.
L'activitat forma part del Programa de Lleure i Dinamització Juvenil de Manresa del CAE, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, i s'emmarca dins la Setmana dels Drets dels Infants. També compta amb la col·laboració de la Fundació La Xarranca, la Fundació Althaia i l'Institut Guillem Catà.
Els qui vulguin participar-hi com a voluntaris poden inscriure's a través del formulari disponible al web del CAE.