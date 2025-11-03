03 de novembre de 2025

El Kursaal homenatjarà Juli Garreta amb la Cobla Maricel i la Banda Simfònica de Barcelona

El teatre manresà acollirà un viatge musical pel Noucentisme amb obres de Garreta, Toldrà o Manén

  • La Cobla Maricel protagonitzarà el concert d'homenatge a Juli Garreta -

Publicat el 03 de novembre de 2025 a les 11:20

El Cicle per a Majors de 65 anys del Teatre Kursaal de Manresa presentarà aquest dimecres, 5 de novembre a les 6 de la tarda, el concert Juli Garreta i el multivers noucentista, a càrrec de la Cobla Maricel i la Banda Simfònica de Barcelona, sota la direcció de Francesc Gregori i Antònia Luengo. L'acte s'emmarca en la commemoració dels 150 anys del naixement i els 100 de la mort del compositor català Juli Garreta.

Un homenatge al gran músic del Noucentisme

El concert oferirà un recorregut sonor per l'univers musical del Noucentisme, amb la participació del tenor Andreu Miret, que donarà veu a algunes de les peces més representatives d'aquest període. El públic podrà gaudir de sardanes i simfonies de Garreta, però també d'obres d'altres compositors com Toldrà, Manén, Verdi o Grieg, que van influir en la seva obra i context artístic.

Segons els organitzadors, el programa vol apropar els assistents a "un multivers sonor ple de matisos i contrastos, que reflecteix la creativitat, l'energia i la modernitat d'una època d'ebullició artística".

Entrades i descomptes

Les entrades per al concert tenen un preu general de 18 euros, amb descompte a 15 euros per als titulars del Carnet Galliner i per als menors de 30 anys, i a 6 euros per als majors de 65 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal o a través del web del teatre.

