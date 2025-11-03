La Castanyada Terrorífica de Cal Gravat combina tradició i diversió amb activitats per a tothom

El barri de Cal Gravat de Manresa viurà el dissabte 8 de novembre una nova edició de la Castanyada Terrorífica, una festa popular que uneix tradició i entreteniment. Organitzada per l'Associació de Veïns de Cal Gravat-Bufalvent, la jornada oferirà activitats per a totes les edats, des de la degustació de castanyes fins a un passatge del terror, amb l'objectiu de reforçar la convivència veïnal i mantenir viva la cultura popular catalana.
Una Castanyada amb esperit comunitari
Les activitats començaran a les 5 de la tarda a la plaça de Cal Gravat amb una paradeta de castanyes torrades, que donarà pas, mitja hora més tard, a un photocall terrorífic on els participants podran lluir les seves disfresses de Halloween. A 2/4 de 7 de la tarda tindrà lloc una botifarrada popular (amb tiquet de 6 euros) i, a partir de les 7, s'obrirà el Passatge del Terror, l'activitat estrella de la jornada, que promet emocions fortes per als més valents.
Els tiquets per a la botifarrada es poden adquirir a la seu de l'associació (plaça de Cal Gravat, local 2) de dilluns a divendres de 17 a 19 h, i els dimecres també de 9 a 13 h, fins al 31 d'octubre.
Tradició i diversió per a totes les edats
L'esdeveniment està organitzat per l'AVV de Cal Gravat-Bufalvent amb la col·laboració del Pla de Desenvolupament Comunitari FAVM, l'Ajuntament de Manresa i el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya.
Des de l'associació, Maria Garcia, responsable de la Comissió de Festes, ha explicat que "volem que la Castanyada sigui una festa per a tothom, on tradició i diversió vagin de la mà. És una manera de reforçar els vincles del barri i oferir activitats que connectin amb tothom, petits i grans".