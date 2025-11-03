Mostra col·lectiva de ceràmica de les alumnes de Maria Gelabert al Museu de la Vinya i el Vi

El Museu de la Memòria de la Vinya i el Vi de Sant Fruitós de Bages acollirà, a partir del dissabte 8 de novembre, una exposició col·lectiva de ceràmica creada per les alumnes de l'artista santfruitosenca Maria Gelabert. La mostra, que es podrà visitar fins a l'11 de gener de 2026, recull peces que reflecteixen la diversitat d'estils i sensibilitats de les participants, totes elles formades sota la direcció de Gelabert.
La ceràmica com a llenguatge creatiu
La inauguració tindrà lloc dissabte a les 7 de la tarda i comptarà amb la presència de l'artista, reconeguda per la seva trajectòria en el camp de la ceràmica contemporània. L'exposició ofereix una mirada plural al treball de diverses dones que han trobat en aquest art una via d'expressió personal, tot explorant textures, formes i materials sota l'acompanyament tècnic i artístic de Gelabert.
La ceramista, amb una llarga experiència docent, combina en la seva obra la sensibilitat i l'experimentació amb una profunda connexió amb la terra i la natura. La mostra és també un reconeixement a la seva tasca com a mestra i divulgadora de la ceràmica artística al territori.
Visites i informació pràctica
L'exposició es podrà visitar tots els diumenges, de les 11 del matí a la 1 del migdia, excepte el primer diumenge de cada mes, quan el museu roman tancat. També es poden concertar visites prèvies a través del correu electrònic sfb.museu@santfruitos.cat.