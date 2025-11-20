L’ADF Vall de Lord impulsa la construcció d’un punt de reserva d’aigua i l’arranjament de vials per reforçar la prevenció d’incendis forestals

L’Associació de Defensa Forestal (ADF) Vall de Lord ha dut a terme actuacions importants per millorar la seguretat i la gestió del territori davant el risc d’incendis forestals. Durant aquest any s’ha arranjat el camí de Marginedes fins a Can Sants i s’han iniciat les tasques de construcció d’un nou punt de reserva d’aigua al camí de Can Blanc, dins el terme municipal de Guixers. Aquesta infraestructura serà clau per a la prevenció i extinció d’incendis, tant per a mitjans terrestres com aeris.
Els treballs realitzats durant el 2025 han consistit en l
’arranjament del camí de Marginedes fins a Can Sants, així com en el desarbrat i l’explanació del terreny per a la construcció del punt de reserva d’aigua. Les tasques pendents es completaran durant l’any 2026, amb l’objectiu de disposar d’un punt estratègic que millori la capacitat d’intervenció en situacions d’emergència.
Construcció d’un punt de reserva d’aigua
Aquesta actuació és possible gràcies al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el suport del FEADER i la col·laboració de l’Ajuntament de Guixers.
La inversió total és de 51.171,11 euros, dels quals 45.864,00 euros provenen del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb el suport del FEADER, i 5.307,11 euros de l’Ajuntament de Guixers. També volen agrair a Miquel Plana la cessió del terreny destinat a la construcció del punt de reserva d’aigua.
Declaració institucional de Rosendo Xandri, president de l’ADF Vall de Lord
"Aquest projecte és una aposta clara per la protecció del nostre entorn i la seguretat de la Vall de Lord. Disposar d’un punt de reserva d’aigua estratègic ens permetrà actuar amb més rapidesa i eficàcia davant possibles incendis forestals. Volem agrair el suport del Departament d’Agricultura, del FEADER i de l’Ajuntament de Guixers per fer-ho possible."