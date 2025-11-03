L'Associació Forestal de la Vall de Lord rep un dels premis EMAS Catalunya 2025

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica,
Sílvia Paneque i Sureda, ha presidit aquest dilluns el lliurament dels Premis EMAS Catalunya 2025. Aquests guardons reconeixen les organitzacions que aposten per la millora ambiental, la sostenibilitat i la transparència en la seva gestió. L’acte, organitzat pel Club EMAS, amb el suport de la Generalitat, s’ha celebrat a Barcelona, a l’Auditori del Districte Administratiu.“El món de demà ja ha començat i el futur l'estem treballant des del present” ha afirmat Paneque a les organitzacions i empreses presents en el lliurament, explicant que aquest futur es troba “entre les empreses compromeses en contra del plàstic, amb obtenir una aigua més neta, en no enverinar més els rius, compromeses amb aquest creixement verd, feina que es treballa des del present i es projecta cap a l futur”.
La consellera s’ha mostrat convençuda que
“produir, fabricar, s’ha de fer de manera sostenible, i aquest és el vector del nou creixement, de la nova economia, del nou impuls industrial a Catalunya”, indicant que aquesta “és una gran oportunitat per al nostre futur i per la nostra economia” i afegint que “les empreses catalanes sou referents en aquesta creació de benefici”.
Compromís amb la sostenibilitat
La consellera ha posat en valor la importància del sistema EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
, una eina voluntària de gestió ambiental reconeguda per la Unió Europea, que permet a les empreses i organitzacions avaluar, millorar i donar a conèixer el seu comportament ambiental. Aquest sistema, auditat externament, acredita un compromís real amb la sostenibilitat, la transparència i la millora contínua. A Catalunya, el registre el gestiona el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Enguany se celebra el 30è aniversari del registre de la primera organització EMAS a la Unió Europea. Catalunya ha estat històricament capdavantera a Europa en aquest àmbit, tenint en compte que el 6% dels registres EMAS de la Unió Europea i el 25% dels de tot l’Estat espanyol corresponen a organitzacions catalanes, demostrant la solidesa del teixit empresarial i institucional del país i el seu compromís amb la sostenibilitat i la innovació.
La consellera, el secretari de Transició Ecològica i la presidenta del Club EMAS, amb els premiats.
Premis en quatre categories
Els Premis EMAS Catalunya 2025 han reconegut les millors iniciatives ambientals en quatre categories.
En la de Millor Projecte en Tàndem, s’han premiat l ’Ens d’Abastament d’Aigua Ter Llobregat (ATL), l’Associació Forestal de la Vall de Lord i el Centre de la Propietat Forestal, pel treball conjunt en gestió de recursos hídrics i forestals sostenibles finançats a través del sistema de crèdits climàtics.
En la categoria de Millor Declaració Ambiental, el guardó ha estat per l’ Institut Català de la Salut (ICS), amb una menció especial del jurat per a l’ Autoritat Portuària de Barcelona.
El premi a la Millor Implicació amb les Parts Interessades ha estat per a la Constructora de Calaf, pel projecte de disseny d’un nou prototip d’oficina d’obra com a refugi climàtic, i amb una menció especial a l’Hotel Barcelona Princess, per un projecte per evitar el malbaratament alimentari.
Finalment, en la categoria de Millora del Comportament Ambiental, s’ha distingit B. Braun pel seu projecte de gestió eficient de l’aigua a la indústria farmacèutica, amb menció a Servicios Microinformática (Semic-Econocom), que ha realitzat accions de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, d’optimització del consum energètic i d’impuls de l’economia circular.
A més, s’han lliurat reconeixements a les organitzacions amb més de 10 anys de registre EMAS i a les que celebren més de 20 anys. També s’ha donat la benvinguda a les noves organitzacions acreditades.