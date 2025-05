L'empresa pública ATL inverteix més de 400.000 euros en gestió forestal al Solsonès per compensar les seves emissions

Compensar les emissions de gasos amb efecte hivernacle a través de la compra de crèdits climàtics. Això és el que ha fet l'empresa pública ATL, l'ens d'abastament d'aigua Ter-Llobregat. En concret, ha invertit 439.000 euros per finançar un projecte de gestió forestal a la vall de Lord, al Solsonès. D'aquesta manera, l'empresa vol compensar part de l'alt consum energètic que tenen les dessalinitzadores i les depuradores que gestiona. I ho fa amb un projecte que, tal com explica el seu director, David Vila, tindrà un triple benefici perquè permetrà millorar la biodiversitat a la zona, reduir el risc d'incendi forestal, i aconseguir que arribi més aigua als aqüífers i embassaments. Els treballs duraran dos anys i s'actuarà en 107 hectàrees.

Catalunya és un país de boscos, però només se'n gestiona un 30%. La gestió forestal s'ha demostrat que és clau en la lluita contra el canvi climàtic i la prevenció d'incendis. A la vall de Lord, al nord del Solsonès, ho tenen clar, i per això, l'any 2009, un grup de propietaris forestals va decidir crear una associació amb l'objectiu de millorar l'estat dels seus boscos.

El seu president, Ernst Krose, explica que, des de l'inici, van treballar per buscar un projecte que els permetés aconseguir diners per fer gestió sostenible. Finalment, ara, la compra de crèdits climàtics per part de l'empresa pública ATL els permetrà fer realitat el seu "somni": "Fer treballs al bosc per aclarir-los, deixar els arbres més forts i aconseguir uns boscos més resilients davant del canvi climàtic". Amb aquesta inversió, podran actuar en un total de 107 hectàrees de bosc, de les gairebé 13.000 que hi ha a la vall de Lord.

Però amb aquest projecte l'empresa ATL també hi guanya perquè, d'aquesta manera, pot compensar part de l'alt consum energètic que tenen les dessalinitzadores i les depuradores que gestiona.

Els crèdits climàtics, una opció de futur

L'exemple d'ATL a la vall de Lord pot servir de model per a altres empreses. Els crèdits climàtics, també coneguts com a crèdits de carboni, són un instrument que permet compensar emissions de gasos amb efecte hivernacle, especialment diòxid de carboni CO₂.

Un crèdit climàtic equival a una tona de CO₂, que s'ha deixat d'emetre o que s'ha capturat de l'atmosfera gràcies a projectes ambientals, que poden incloure projectes diversos com treballs forestals, restauració d'aiguamolls o projectes d'agricultura sostenible, entre d'altres.

Tal com explica la cap de l'àrea de foment a la gestió forestal sostenible del Centre de la Propietat Forestal, Teresa Cervera, les empreses escullen un projecte aliè a la seva activitat econòmica, però que pot revertir directament en el seu procés de producció o en la seva cadena de valor. En el cas de la vall de Lord, el projecte té un triple benefici perquè permet millorar la biodiversitat a la zona, reduir el risc d'incendi forestal i aconseguir que arribi més aigua als aqüífers i embassaments, ja que els treballs es fan a la capçalera del riu Cardener, afluent del Llobregat.

Però més enllà d'això, el responsable de projectes estratègics de l'Oficina Catalana de Canvi Climàtic, Iñaki Gili, explica que, cada cop més, als bancs els agrada donar crèdits a les empreses que siguin sostenibles. Per tant, adoptar mesures com la compra de crèdits climàtics pot millorar l'accés al finançament.

Obligació d'explicar les mesures socials o ambientals

Gili ha explicat que, a partir d'aquest any, les empreses mitjanes i grans estan obligades a explicar les mesures socials o ambientals que duen a terme. "Aquestes empreses no només han d'explicar si guanyen diners o no, sinó també els aspectes socials i mediambientals", ha detallat. En aquest sentit, ha explicat que les empreses han de fer públics aspectes com ara quines emissions fan o quins impactes ambientals tenen. Tot i que no és obligatori encara compensar aquestes emissions, Gili ha dit que "sí que els dona una imatge més positiva el fet de participar en projectes com ara els crèdits climàtics".