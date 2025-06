La cantautora solsonina Gemm Sol presenta un nou senzill

La cantautora Gemm Sol publica un nou senzill que, en realitat, és una petita joia recuperada del passat. El tema, enregistrat fa uns anys durant una estada a Casafont, que havia quedat al calaix fins ara. Amb l’arribada de l’estiu, l’artista ha decidit tornar-hi, donar-li una nova vida i compartir-lo amb el públic.

"A vegades es fa estrany escoltar o defensar temes d’uns anys enrere. La Gemma de llavors no és la mateixa d’ara, però també vull fer honor al que he sigut", explica l’artista, que defensa la memòria creativa com una forma d’honestedat i retrobament amb una mateixa.

‘Tornar-nos a trobar’ parla d’aquelles connexions que, tot i no encaixar en aquesta vida, semblen tenir un lloc reservat en algun altre temps. Una cançó que abraça la idea de continuïtat més enllà del present. És un tema que transmet una energia fresca i vital, alhora que conserva el to proper i acollidor que defineix la proposta artística de Gemm Sol.

El tema ja està disponible a totes les plataformes digitals.

Lletra de la cançó

no t'ho vull dir però et trobo a faltar

penso per mi però no et vull fer mal

el dia ha anat bé i t'ho vull explicar

que puc ser feliç però no et puc no pensar

no vull esperar a la següent vida

no vull esperar a tornar-te trobar

però sé que pensar això també em calma per dins

creus que m'estic enamorant

pero en realitat no m’agrades tant

em sap molt greu si t’he il·lusionat

jo l’únic que vull és sortir a ballar

no vull esperar a la següent vida

no vull esperar a tornar-te trobar

però sé que pensar això també em calma per dins

no vull esperar a la següent vida

no vull esperar a tornar-te trobar

però sé que pensar això

em calma per dins