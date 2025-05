Un llibre amb accent solsoní recull la història del mètal català amb referències a més 500 grups i 1.200 discos dels darrers 40 anys

El llibre 'Història i poder del mètal català' (Enderrock Llibres), d'Eduard Cremades, Dani Farrús i Dani Morell, aquest darrer de Solsona, recull la història del mètal català des de 1985 amb referències a més de 1.200 discos amb almenys un tema en català a càrrec de més de 500 grups. Els autors revindiquen l'escena de la música mètal en català i recullen fitxes de cada grup amb una breu biografia i fan un viatge pels diferents estils de mètal. Dani Farrús ha destacat que un capítol molt important era el de les dones al mètal. "Era vital", ha apuntat. El primer disc que es considera de mètal català és 'Gossos de carrer', de 'Tro'

La coberta d``Història i poder del mètal català`

Fa més de dos anys els autors van fer un fil per X on volien recopilar tots els grups de mètal que cantessin en català i tinguessin com a mínim una cançó en català, prioritzant els que tenien tota la discografia en català. Van pensar que tindrien una cinquantena de grups de mètal en català i en tres mesos en tenien 300 i en mig any en tenien més de 500. "Vam tenir molt bona rebuda i hi va interactuar Maria Nicolau, Enric Casassas, Màrius Serra, Jordi Borràs i Arnau Tordera", diu Dani Morell.

Des de l’any 1985 -ara fa quatre dècades—, s’han publicat més de 1.200 discos de mètal amb temes en català, a càrrec de més de 500 artistes. Els autors proposen un recorregut per la història del mètal i el seu entorn a través dels artistes més destacats i fa especial èmfasi a la presència de les dones en el gènere. Consideren que és una de les escenes més actives i també invisibilitzades.

Dani Farrús ha destacat que un capítol molt important era el de les dones al mètal. "Era vital", ha apuntat. "Era important de parlar de les que hi ha i les que hi ha hagut, de visibilitzar-les i reivindicar-les i analitzar perquè n'hi ha poques i els problemes que les envolten i crear referents", ha assenyalat. Farrús ha apuntat que el motiu principal és que és una societat patriarcal en general, així com característiques del mètal.

Eduard Cremades ha explicat que perquè el llibre no fos només un llistat de grups de mètal, té diverses parts. La primera part és més literària, apunta, amb sis capítols i s'explica la història del mètal català. "Es fa un viatge durant 40 anys, des de 1985, que ens ha servit d'excusa per fer el llibre ara, perquè tenia el risc d'estar desfasat en el moment de sortir i des que ha sortit han aparegut 40 novetats més de mètal català i dotze grups que ho han fet en català", ha dit.

Cremades ha afegit que el primer disc que es considera de mètal català que és 'Gossos de carrer', de 'Tro', grup de Barcelona. I a partir d'aquí es fa un viatge de 40 anys pels seus diferents gèneres.

Una altra part del llibre recull fitxes de cada grup, que inclouen una breu biografia i una selecció de la discografia publicada en català. Un dels apartats destacats és el viatge pels diferents estils de mètal, des del heavy clàssic fins al death i el black mètal passant pel power mètal, el folk mètal i, fins i tot, el crossover situat en una fina frontera entre mètal, punk i hardcore.

En total s’han registrat 399 grups de Catalunya, 57 del País Valencià, 51 de les Illes Balears, 2 d’Andorra, 1 de la Catalunya Nord, 7 de l’Estat espanyol i 6 de la resta del món. El primer grup de mètal que va publicar en català va ser el quintet barceloní Tro, que l’any 1985 es va autoeditar 'Gossos de carrer'. A les Balears el pioner va ser el conjunt palmesà Zhentauro, que el 1987 van treure el senzill 'No volem invasors' (Estudi 86), mentre que al País Valencià, 'Senglar', de la Ribera Alta, que el 1994 va llançar el casset 'In-directa a Carcaixent' (QUA Pro-duccions). Tot i això, la primera gravació en directe de mètal en català és 'Les orgies del saló' (1982) dels palafrugellencs Reina Negra.

Mètal en català

Morell ha manifestat que avui dia hi ha tanta oferta que un s'ha de diferenciar. "La gent busca coses més autèntiques i fer-ho en català és un signe d'identificació clar". Farrús apunta que han volgut ser provocadors amb el títol perquè quan parlen del mètal català es refereixen a mètal que es fa en català.