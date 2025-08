La Festa Major de Cardona ja té cartell

L'Ajuntament de Cardona presenta, avui, el cartell que il·lustrarà la programació de la Festa Major 2025. L'obra és disseny de la cardonina Erika Escudero, a qui se li ha encarregat la proposta. La composició recull elements tradicionals de la festa vinculades a la temàtica d'enguany, les músiques de Festa Major.

El concurs de cartells d’enguany s’hi han presentat 4 obres de les quals el jurat va determinar deixar-lo desert, donat que no són adients per representar la Festa Major 2025 tant per qüestions tècniques com per la temàtica i l’estil visual proposat