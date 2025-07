Cardona posa en marxa un servei de «clica i recull» per modernitzar el comerç local

L’Ajuntament de Cardona, amb el suport de la Unió de Botiguers i Comerciants de Cardona (UBIC) i la Diputació de Barcelona, posa en funcionament el nou servei “Clica i Recull”, una iniciativa que pretén millorar l’experiència de compra al comerç local i adaptar-se als nous hàbits de consum de la ciutadania. El projecte s’emmarca en l’estratègia de digitalització i modernització del comerç de proximitat, amb l’objectiu de fer-lo més accessible, eficient i competitiu.

El clica i recull permet a la ciutadania fer comandes de manera senzilla a través de telèfon o WhatsApp als establiments adherits a la iniciativa. Un cop acordat el pagament amb el comerç —mitjançant Bizzum, transferència o similar— la comanda es diposita en una de les taquilles instal·lades a la plaça del Portalet.

Aquestes taquilles estan dissenyades per garantir la seguretat i mantenir la qualitat dels productes, ja que disposen tant de compartiments refrigerats, per mantenir la cadena de fred en cas que la comanda inclogui producte fresc, com de compartiments convencionals per a la resta de productes. Quan la comanda està preparada, la persona usuària rep un missatge amb un codi numèric i un codi QR que li permet accedir a la taquilla i recollir-la de forma autònoma i en l’horari que més li convingui. Els establiments adherits al servei es poden consultar a https://directori.cardonacomerc.cat/directori/?etiquetes=15.

El sistema facilita una compra més flexible i adaptada a la realitat actual, especialment útil per a persones amb poca disponibilitat horària per fer la compra per horaris laborals intensos o per conciliació.

Campanya promocional d’estiu: premi a les primeres comandes

Per tal de donar a conèixer el nou servei i incentivar-ne l’ús, s’ha posat en marxa una campanya promocional entre el 7 de juliol i el 3 d’agost de 2025. Totes les persones que facin ús del clica i recull durant aquest període rebran un val que podran bescanviar per un obsequi per anar a comprar: una senalla, una bossa isotèrmica, una carmanyola o una bossa del pa. Els vals es podran intercanviar a la plaça de la Fira els diumenges 13, 20 i 27 de juliol i 3 d’agost, en horari de 9.30 h a 13.30 h. Els obsequis es lliuraran fins a esgotar existències, amb un màxim d’un article de cada per persona.

Amb aquesta acció, l’Ajuntament de Cardona vol fomentar l’ús d’una eina que reforça el comerç local, el modernitza i el fa més competitiu sense perdre els valors de la proximitat, la sostenibilitat i l’atenció personal.

Tota la informació sobre el funcionament del servei, els comerços participants i les instruccions pas a pas es pot consultar a través del web oficial: www.cardonacomerc.cat