La Nit del Comerç reconeix establiments innovadors i històrics de Manresa

Un centenar de persones van assistir aquest dilluns al pati del teatre Kursaal per celebrar la tercera edició de la Nit del Comerç de Manresa, una gala en què es van distingir diversos establiments locals per la seva aposta per la innovació, la creativitat i la proximitat. L'acte, organitzat conjuntament per Regió7 i l'Ajuntament de Manresa, va posar en valor la vitalitat del sector comercial de la ciutat.

Cinc establiments guardonats i vuit reconeixements per aniversari

El premi a la Innovació va ser per 13 Studio, un negoci ubicat a la carretera de Vic que combina barberia, tatuatges i pigmentació, destacat per la seva aposta per modernitzar l'oferta comercial manresana. També es va premiar com a Comerç Emblemàtic la pastisseria Perarnau, situada al carrer Carrió, amb una trajectòria llarga però sempre oberta a reinventar-se.

En aquesta mateixa categoria, es va fer un reconeixement pòstum a Ernest Soler Foyé, antic propietari de la botiga Joan Soler, pel seu paper al capdavant d'un dels establiments històrics del carrer Guimerà. El premi va ser recollit per la seva filla, Sunita Soler.

El premi al Comerç Nou de l'Any va ser per Maria Espai d'Ungles, obert a principis d'aquest 2025 per la jove emprenedora Maria Camps, també al carrer Carrió. L'aposta pel relleu generacional i la renovació de l'oferta comercial va ser un dels elements destacats del reconeixement.

En la categoria de votació popular, el premi a Botiga amb Encant va recaure a L'Ingredient, una botiga del Centre Històric amb més de 500 productes a granel i una cura especial per la decoració i la presentació dels productes. El premi Comerç Somriure, també escollit per votació ciutadana, va ser per la botiga de roba íntima Neus Suárez, reconeguda per l'atenció personalitzada i la calidesa amb la clientela.

Reconeixement a comerços de 25 i 50 anys

La gala també va voler distingir els establiments que celebren aniversaris destacats. Per les noces de plata (25 anys) es va reconèixer la trajectòria de Nova Era Moda, Perruqueria Mercè, Lisianski, e.marcs, Casa dels Trossos, Sport Fitness Nutrition i Xemeneies Pou. Per les noces d'or (50 anys), el premi va ser per a la botiga de moda femenina Pakpil, reconeguda per la seva llarga trajectòria al teixit comercial manresà.

La gala, conduïda per la periodista Laura Serrat i el creador de continguts Norman López, va reunir una àmplia representació del sector comercial local. L'acte va concloure amb una actuació musical del grup 3 Quarts de Trio, que va posar el punt final a una vetllada dedicada a posar en valor el comerç de proximitat i el compromís amb la ciutat.