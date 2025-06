El Govern injecta 771.000 euros al comerç de la Catalunya Central i presenta un nou pla de subvencions per al 2025

El Departament d'Empresa i Treball ha destinat 771.799 euros a 143 projectes comercials de la Catalunya Central durant el 2024, mobilitzant una inversió superior a 1,5 milions d'euros en el teixit comercial i artesà de la regió. Aquest balanç s'ha donat a conèixer aquest dimecres a Manresa en el marc de la presentació del nou pla de subvencions al comerç i l'artesania per al 2025, dotat amb 9,1 milions d'euros.

La presentació ha anat a càrrec de la directora general de Comerç, Marta Angerri, i el director del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), Moisés Rodríguez, que han destacat les línies mestres de l'estratègia de suport al comerç de proximitat per al proper exercici, amb especial atenció als municipis de menys de 10.000 habitants i a la transformació digital de les empreses.

143 projectes impulsats a la Catalunya Central el 2024

Durant l'any en curs, el Govern ha donat suport a 143 actuacions comercials i artesanes a la Catalunya Central, amb ajuts que han beneficiat entitats i empreses del Bages, Berguedà, Anoia, Osona, Solsonès i Moianès. La línia més sol·licitada ha estat la d'obertura, reforma i millora d'establiments comercials i parades de mercat, amb 97 projectes subvencionats.

També ha tingut un pes rellevant el programa de suport a la xarxa associativa del comerç, l'artesania i la moda, amb 38 actuacions finançades que han rebut un import global de 290.008 euros, evidenciant la importància de les entitats que vertebren i dinamitzen el comerç local.

Un nou pla per al 2025 amb vuit programes

El pla de subvencions per al 2025 manté l'aposta per la diversificació i s'articula en vuit línies diferents, que abasten des del reforç de les associacions comercials fins a la digitalització empresarial, passant per la competitivitat dels mercats municipals, la promoció del comerç als municipis petits i el suport al sector artesà.

Entre les novetats més destacades, la directora general de Comerç, Marta Angerri, ha posat l'accent en l'èmfasi que es farà en "la transformació digital de les empreses i el suport específic al comerç dels municipis de menys de 10.000 habitants", una línia que vol combatre la desertització comercial i aprofitar el potencial de la innovació per reforçar l'arrelament al territori.

Compromís amb el comerç de proximitat

El director del CCAM, Moisés Rodríguez, ha volgut remarcar que "el nostre comerç de proximitat és imprescindible", i ha subratllat la importància de mantenir un teixit comercial viu, especialment als nuclis petits i mitjans, on els establiments locals tenen un paper essencial en la vida social, econòmica i cultural. En aquest sentit, ha afegit que "sumem esforços amb entitats i ajuntaments per aconseguir polítiques comercials efectives".

Dinamització econòmica i arrelament territorial

El nou pla de subvencions vol reforçar la cohesió territorial, l'equitat d'oportunitats entre entorns urbans i rurals i fomentar un model comercial sostenible i adaptat als nous hàbits de consum. Per això, a banda de les línies adreçades a reformes i modernització de locals, també s'hi incorpora el suport a projectes municipals per atraure nova activitat comercial, així com actuacions per millorar l'experiència de compra, dinamitzar mercats o potenciar la formació del sector.

El compromís de la Generalitat amb aquest pla s'emmarca dins l'estratègia global de promoció del comerç, l'artesania i la moda com a sectors estratègics per al desenvolupament local, i vol consolidar un model resilient, competitiu i proper a la ciutadania.

Més informació sobre el pla de subvencions i els terminis per a la presentació de sol·licituds es pot consultar al lloc web del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya.