Els comerços més emblemàtics de Manresa, en un nou llibre

L'Artífex de la Plana de l'Om ha estat l'escenari aquest dijous a la tarda de la presentació del llibre Comerços emblemàtics de Catalunya, una publicació editada per Efadós i escrita per Esteve Vilarrúbies Sánchez. El llibre recull la trajectòria de 54 establiments comercials històrics d'arreu del país, dels quals vuit són de Manresa, convertint la capital del Bages en la segona ciutat amb més presència al volum, només darrere de Girona.

A l'acte hi han intervingut l'alcalde Marc Aloy i la regidora de Comerç, Tània Infante, juntament amb diversos representants dels comerços manresans protagonistes de l'obra. Entre ells, Antoni Esteve Cruella, setena generació al capdavant de la Farmàcia Esteve de la Plana de l'Om, fundada el 1824, i Anna Solé Pascual, de la Farmàcia Solé, establerta a la plaça Major des del 1886.

Una ciutat amb patrimoni comercial viu

A més d'aquestes dues farmàcies, el llibre també inclou la història de la Llibreria Roca (1863), la Barberia Josep (1899), la Farmàcia Sala (1901), l'Herboristeria Sant Miquel (1919), la Farmàcia Comas (1926) i la Farmàcia Riu (1929). Tots aquests establiments, ubicats principalment al Centre Històric, constitueixen un testimoni viu de la trajectòria comercial de la ciutat i representen una part essencial del seu patrimoni econòmic, social i arquitectònic.

Durant la presentació, l'alcalde ha posat en valor el paper d'aquests comerços com a pilars de la identitat manresana: "Representen l'arrelament, la persistència i la connexió entre generacions". La regidora Infante ha destacat el treball fet per preservar-los i promocionar-los, com a part d'un model de ciutat que aposta per la revitalització del comerç de proximitat.

Una ruta virtual per descobrir la història comercial de Manresa

Com a complement del llibre, l'autor ha anunciat el llançament de la Ruta dels Emblemàtics, una versió digital interactiva que permet fer un recorregut virtual pels comerços històrics de Manresa. Desenvolupada amb el suport de l'Ajuntament, la plataforma ofereix continguts ampliats sobre cada establiment, com la seva història, imatges, detalls arquitectònics i el valor cultural que representen.

La iniciativa busca fer més accessible el llegat comercial de la ciutat tant a residents com a visitants, i s'emmarca dins l'estratègia de promoció del comerç local i del Centre Històric. Aquesta eina en línia contribueix a preservar la memòria col·lectiva i alhora projecta Manresa com una ciutat que sap combinar tradició i innovació.

Amb més de dos segles d'activitat en alguns casos, els comerços manresans que apareixen a Comerços emblemàtics de Catalunya no només són botigues, sinó espais de vida que formen part del paisatge emocional i patrimonial de la ciutat.