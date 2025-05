Sant Fruitós celebrarà la Setmana del Comerç amb activitats familiars i comerç al carrer

Del 31 de maig al 7 de juny, Sant Fruitós de Bages viurà una nova edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa impulsada per Sant Fruitós Comerç Actiu en col·laboració amb l'Ajuntament, per dinamitzar el comerç local i oferir propostes lúdiques per a tots els públics.

Durant tota la setmana, els comerços del municipi seran protagonistes de diverses activitats, com la gimcana Troba el clic perdut, on els participants hauran de localitzar figures de Playmobil amagades als diferents establiments. Les persones que completin correctament el flyer amb totes les troballes podran participar en la gran festa de cloenda.

Aquesta festa final tindrà lloc el dissabte 7 de juny, de les 6 a les 7 de la tarda, al Cobert de la Màquina de Batre. Tots els participants que presentin el flyer complet gaudiran d'un berenar gratuït i entraran a participar en un sorteig amb premis destacats com lots de Playmobil i un viatge a PortAventura.

El mateix dissabte 7 de juny, des de 2/4 de 10 i fins a 2/4 de 2 del migdia, se celebrarà la jornada Comerç al Carrer, durant la qual els establiments comercials sortiran a l'exterior per exposar i vendre els seus productes. L'activitat comptarà amb l'animació de la xaranga Buidant la Bota, que posarà ritme a la jornada.