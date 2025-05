Sant Fruitós reconeix el cadet femení de bàsquet que va ser campió d'Espanya el 2000

Aquest diumenge l'equip cadet femení de bàsquet que es van proclamar campió d'Espanya l'any 2000 ha estat reconegut per l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages per la fita històrica que van aconseguir ara fa 25 anys, quan van porta el bàsquet santfruitosenc al nivell més alt de la competició estatal.

Un gran nombre de jugadores d'aquell equip han estat presents en l'acte de reconeixement que ha comptat amb la presència de l'alcalde, Joan Carles Batanés, el regidor d'Esports, Xavier Navarro, i altres regidors del consistori, així com de la presidenta de l'ASFE, Eva Fàbregas, i l'equip tècnic d'aleshores, format per Jordi Romeu, Jaume Ambròs i Elias Lorenzo. També ha estat present en l'acte el llavors alcalde Bartomeu Ayala.

L'acte ha comptat amb la presència del Delegat de la Catalunya Central de l'FCBQ, Lluís Vergés, i de l'assessor de l'àrea d'esports i activitat física de la Diputació de Barcelona, Enric Campàs.

El Joventut, campió del Campionat de Catalunya Júnior Femení Interterritorial 2024-25

L'acte de reconeixement s'ha realitzat en el marc de la final a quatre del Campionat de Catalunya Júnior Femení Interterritorial 2024-25, organitzat per la Federació Catalana de Basquetbol i l'ASFE. El Joventut de Badalona 1 s'ha proclamat campió de Catalunya en superar al Nayox Força Lleida per 75-53. La tercera posició ha estat pel GEiEG Vedruna Catalunya Telecom en superar al CB Valls Solidity per un ajustat 54-57.