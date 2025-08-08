Territori de Masies organitza el segon cicle de Gastronomia i patrimoni i una nova edició de la Vesprada de Claret

La cooperativa Territori de Masies Coop proposa tres propostes culturals aquest agost. Una de les propostes es tracta del cicle de ‘Gastronomia i patrimoni als capvespres d’estiu’ amb el que es proposa passar els capvespres d'agost degustant productes de Territori de Masies enmig d'arquitectura popular del baix Solsonès. L’altra proposta és la Vesprada de Claret que enguany torna a celebrar-se a Claret.
El primer acte cultural es durà a terme el dimecres 13 d’agost al Castell i la Vila Closa de Sant Climenç, visitarem l’espai guiats per la Rosa Maria Vila i el Manel Regada, de la casa el Castell de Sant Climenç. La vetllada serà amenitzada amb un tast de pa fet amb farina ecològica de Territori de Masies amb un variat de formatges de la Formatgeria del Miracle i acompanyat amb vi del Celler del Miracle, vi del celler Masia Tonicoll i sidra de Biolord Coop. El preu és 7 euros pel públic general i 5 euros pels socis de Territori de Masies i les inscripcions estan obertes fins el dilluns 11 d’agost.
Els actes d’estiu continuaran amb la tornada de la Vesprada d’estiu a Claret. La Vesprada començara a 2/4 de 6 de la tarda amb una ruta guiada pels antics horts i patrimoni popular de l’aigua (pous i vivers), és un recorregut d’uns 3km i se sortirà de la plaça de Claret. Posteriorment a 2/4 de 8 del vespre hi haurà un concert amb les Argelagues a la mateixa plaça de Claret. Argelagues és un grup de música popular amb aires tradicionals, folk i d’arrel. Al concert el seguirà el sopar a la fresca a càrrec de Territori de Masies i constarà d’una amanida amb fruita i verdura del temps i formatge del Miracle, mandonguilles amb sípia de l’Hostal Nou, vedella amb bolets de l’Hostal de Pinós acompanyat amb pa fet amb farina ecològica de Territori de Masies, postre gelat d’Ambrosetti i vi del Celler del Miracle i del Celler Masia Tonicoll i aigua. S’ha de fer reserva prèvia i els preus són: la ruta, el concert i el sopar 25 euros i 20 euros per les sòcies de Territori de Masies, la ruta i el concert 7 euros i 5 euros per les sòcies de Territori de Masies i el sopar sol 20 euros i 18 euros per les sòcies de la cooperativa.
L’últim acte serà el dimecres 27 d’agost a 2/4 de 7 al Dolmen de la Pera d’Ardèvol. Es visitarà el Dolmen a càrrec del Pere i el Jordi Closa de la casa la Pera i s’acompanyarà d’un tast de pa integral fet amb farina ecològica de blat tujena amb un variat d’embotit de l’Antiga Casa Magí i de dPagès.
S’acompanyarà amb una copa de vi del Celler del Miracle, del Celler Masia Tonicoll, d’Un Pam de Terra i de sidra de Biolord. El preu és 7 euros pel públic general i 5 euros pels socis de Territori de Masies i les inscripcions estan obertes fins el dilluns 11 d’agost.
Les inscripcions a les diferents activitats es poden fer a informacio@territoridemasies.cat i al telèfon 693054437.
La iniciativa té el suport del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, l’Institut d’Estudis Ilerdencs i la Diputació de Lleida. A més, Territori de Masies disposa del segell de la Venda de Proximitat. En aquest sentit, segons el Decret 24/2013, la venda de proximitat està regulada i permet identificar la pagesia catalana que ven els seus productes.