10 de gener de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Cultura i Mitjans

El Museu de Solsona presenta la marca del projecte Solsonianes

Hi ha assistit la consellera d'Educació i Formació Professional Esther Niubó

  • La consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona -
  • La consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona -
  • La consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona -

ARA A PORTADA

Publicat el 10 de gener de 2026 a les 10:32
Actualitzat el 10 de gener de 2026 a les 10:35

L'agenda de la consellera Esther Niubó en la seva visita a Solsona aquest divendres ha continuat al Museu Diocesà, on l'esperaven el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; el director del Museu, Carles Freixes, i la directora tècnica, Lídia Fàbregas. En aquest espai, Niubó ha assistit a la presentació de la marca del projecte Solsonianes, inclòs en el Programa Educació i Cultura, impulsat pels serveis educatius del Museu en coordinació amb el CRP del Solsonès. A l'acte hi han participat alumnes d'una optativa de 3r d'ESO de l'Institut. 

 

  • La consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona

El programa “Solsonianes” permet a l’alumnat gaudir d’una experiència d’aprenentatge fora de les aules, on el patrimoni i la cultura es configuren com una caixa d’eines educativa. 

 

  • La consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona

S'ha presentat aquest divendres la marca gràfica del programa SOLSONIANES, un projecte educatiu que connecta patrimoni, museu i escola per aprendre des del territori. La marca s'ha forjat a partir de les propostes d'alumnat de la comarca.

Et pot interessar