El Museu de Solsona presenta la marca del projecte Solsonianes

L'agenda de la consellera Esther Niubó en la seva visita a Solsona aquest divendres ha continuat al Museu Diocesà, on l'esperaven el bisbe de Solsona, Francesc Conesa; el director del Museu, Carles Freixes, i la directora tècnica, Lídia Fàbregas. En aquest espai, Niubó ha assistit a la presentació de la marca del projecte Solsonianes, inclòs en el Programa Educació i Cultura, impulsat pels serveis educatius del Museu en coordinació amb el CRP del Solsonès. A l'acte hi han participat alumnes d'una optativa de 3r d'ESO de l'Institut. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona\r\n\tEducació i Formació Professional\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEl programa “Solsonianes” permet a l’alumnat gaudir d’una experiència d’aprenentatge fora de les aules, on el patrimoni i la cultura es configuren com una caixa d’eines educativa. \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tLa consellera Esther Niubó ha visitat el Museu de Solsona\r\n\tEducació i Formació Professional\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nS'ha presentat aquest divendres la marca gràfica del programa SOLSONIANES, un projecte educatiu que connecta patrimoni, museu i escola per aprendre des del territori. La marca s'ha forjat a partir de les propostes d'alumnat de la comarca.\r\n