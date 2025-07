El Museu Diocesà de Solsona i el Museu d’Història de Catalunya investigaran la litúrgia medieval catalana

El Museu d’Història de Catalunya i el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona treballen el projecte "In altare". Les ares d’altar amb epigrafia a Catalunya' per impulsar la recerca al voltant de les taules d’altar i la litúrgia medieval. Amb l'ajuda de les noves tecnologies, l’objectiu és resoldre algunes incògnites al voltant de les inscripcions que es troben a les taules d’altar, com l’autoria, la finalitat, el període de temps en què es va desenvolupar aquesta pràctica, i si hi ha paral·lelismes amb altres territoris de la península Ibèrica o d’Europa.

El Departament de Cultura ha explicat en un comunicat que "In altare" vol incidir en les taules d’altar inscrites que ha proporcionat l’arqueologia en els últims anys, i en com cal encarar l’estudi epigràfic i quines noves tecnologies poden ser utilitzades.

El projecte es desenvoluparà a través de diverses fases i jornades de treball exploratòries sobre les taules d’altar i la litúrgia arreu del territori català i compta amb la col·laboració de la Direcció General del Patrimoni Cultural i la Universitat de Barcelona (ECLOC, Projecte Quadriennal de Recerca).

La primera d'aquestes jornades va ser el "Workshop exploratori: taules d’altar i litúrgia", que va tenir lloc els dies 16, 17 i 18 de gener de 2025, a diversos espais: el Museu de Solsona, l’església de Sant Julià de Coaner, Cardona i Manresa. Durant la jornada es van visitar i treballar les ares d’altar de Sant Julià de Coaner, Sant Salvador de la Vedella, Sant Hilari d'Abrera i Sant Miquel d’Olèrdola, amb l’objectiu de posar-les en relació entre elles.

Sant Julià de Coaner

Aquestes primeres jornades del projecte "In altare" es van centrar especialment en una taula amb nombroses inscripcions que es troba al conjunt romànic de Sant Julià de Coaner, a la comarca de Bages. Es desconeix el significat d’aquestes inscripcions, que han centrat el treball de persones expertes per encarar un estudi en profunditat: Jelena Behaim, investigadora postdoctoral de la Universitat de Barcelona; Marianne Blanchard, investigadora en formació de la UB; Eduardo Carrero, Professor d’Història de l’Art a la Universitat Autònoma de Barcelona; Álvaro Lorenzo, investigador postdoctoral de la Universidad Complutense de Madrid; Núria Molist, coordinadora de la seu d’Olèrdola del MAC; Daniel Rico, professor d’Història de l’Art de la UAB; Gisela Ripoll, Catedràtica d’Arqueologia de la UB; Isabel Velázquez, Catedràtica de Filologia Llatina de la UCM; Carles Freixes, director del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona; Jordi Principal, director del Museu d’Història de Catalunya; Josep M. Montaner, Àrea de Monuments i Jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya; i Carme Bergés, Cap de l’Àrea de Monuments i Jaciments de l’ACPC.

El Museu Comarcal i Diocesà de Solsona i el Museu d’Història de Catalunya han impulsat aquest projecte de recuperació i patrimonialització del conjunt, en què es planteja la necessitat de lo i obrir diferents línies de treball que condueixin a la seva posada en valor. Amb aquesta iniciativa, que compta amb la col·laboració dels Amics de Coaner i de la Parròquia de Sant Julià de Coaner, es potencia l’actuació patrimonial en el territori.

A inicis de l’any 2026, es preveu obtenir la informació rellevant per tal d’entendre el significat de les inscripcions i fer una nova trobada de síntesi amb els membres de l’equip del primer workshop del projecte. A partir d’aleshores, s’estudiarà com abordar el procés de patrimonialització de la taula d’altar de Coaner.

Trobada científica

L’objectiu final és unir els coneixements amb una trobada científica, un cop s’hagin processat les dades del 2025, treballant conjuntament amb persones que estudien la litúrgia de l’Església.