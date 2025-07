La biblioteca de Solsona repta infants i joves als seus concursos d’estiu

L’estiu és una època propícia per a la lectura també per a infants i joves: les jornades més relaxades i el temps lliure constitueixen els aliats perfectes per a descobrir històries, personatges i mons imaginaris. Conscient d’això, la Biblioteca Carles Morató de Solsona organitza els concursos estivals per a infants i joves d’I 3 fins a l’ESO per a despertar-los i reforçar-los el gust per la lectura de manera lúdica i participativa.

Durant el juliol, aquestes propostes han tingut 72 participants, però encara s’hi pot prendre part durant tot l’agost. La principal novetat d’aquest estiu és L’Abecedari il·lustrat, una activitat per a l’alumnat de primària que substitueix el Bibliotrivial, organitzat durant sis estius. Coincidint amb el desè aniversari de l’equipament, s’ha volgut plantejar una proposta diferent centrada en els àlbums il·lustrats i inspirada en el número 100 de la revista de literatura infantil i juvenil Faristol.

Aquesta nova activitat es duu a terme al saló de les Homilies d’Organyà, on s’ha instal·lat una exposició d’obres d’autors d’àlbums o llibres d’artista. Beatrice Alemagna, Quentin Blake, Jacques Goldstyn, Gustavo Roldán, Ian Falconer, Kveta Pacovská, Wolf Erlbruch, Anthony Browne o Jon Klassen són alguns dels creadors que els concursants hauran de conèixer per completar un joc d’etiquetes amb personatges i objectes representatius dels llibres exposats.

A L’Abecedari il·lustrat, cal llegir les obres in situ i enganxar les etiquetes a la lletra que correspongui de la cartolina que facilita la biblioteca. Una vegada completat el joc, s’ha de dipositar la cartolina en una bústia habilitada per a l’ocasió per entrar en el sorteig d’una subscripció a una revista per un any, un joc i llibres.

Per als lectors més petits, d’I3 a I5, aquest estiu es manté el Bibliobingo. Fins a final d’agost tenen temps de llegir un llibre de cada categoria indicada al cartró que també se’ls lliura al taulell per optar a un sorteig de llibres.

Ruta per als adolescents

L’enamorament i els primers amors d’adolescència i els mons fantàstics són es dues temàtiques de la Biblioruta d’aquest any, l’activitat adreçada a l’alumnat d’ESO. En aquest cas, cal llegir els llibres de diferents gèneres proposats, recollir el passaport al taulell i reflexionar sobre les preguntes que s’hi plantegen. Tots els passaports completats entraran al sorteig d’un val per comprar llibres.

L’horari d’estiu de la biblioteca solsonina és de dimarts a divendres de deu a dos quarts de dues i de dilluns a dijous, de quatre a vuit del vespre (dissabtes, tancat).